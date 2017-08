AirHelp lancia il primo boarding pass scanner al mondo funzionante tramite app

di

AirHelp, azienda specializzata nei rimborsi sui ritardi aerei, ha lanciato il primo boarding pass scanner al mondo funzionante tramite app, che rende automatico e facilita il processo di richiesta di rimborso per i passeggeri che hanno subito un ritardo o un volo cancellato. L’app di AirHelp, da oggi disponibile anche in italiano, è gratuita per iOS e Android.

Il boarding pass scanner permette ai viaggiatori di controllare se hanno diritto a ottenere un rimborso direttamente dal gate di imbarco, dando loro la possibilità di fare il reclamo immediatamente. Per usare questa nuova funzionalità, ai passeggeri basta semplicemente scannerizzare il codice a barre sulla propria carta d’imbarco utilizzando la fotocamera dello smartphone.

L’app non solo dà ai passeggeri aggiornamenti in tempo reale sulla loro richiesta di rimborso, ma con il boarding pass scanner permette di aggiungere più carte d’imbarco alla volta, mantenendole organizzate e archiviate: ideale per le famiglie e per chi viaggia in gruppo. Funziona senza soluzione di continuità con l’applicazione AirHelp, che offre anche una sezione gratuita in cui poter consultare i diritti dei viaggiatori in caso di volo posticipato, cancellato o in overbooking.

Questa novità segna la seconda innovazione travel tech dell’azienda, che sta rivoluzionando il modo di operare dell’industria dei rimborsi. Quest’anno, infatti, AirHelp ha lanciato Herman, il primo avvocato guidato da un’intelligenza artificiale creato appositamente per gestire il processo dei reclami in maniera più efficiente e accurata. Herman è un software sviluppato negli ultimi quattro anni dal team globale di AirHelp, aiutato dai migliori ingegneri. Durante lo sviluppo, Herman è stato dotato di conoscenza legale ed esperienze prese da migliaia di procedimenti giudiziari di 30 giurisdizioni diverse. L’utilizzo di questa tecnologia legale può accorciare le tempistiche di processo di un reclamo del 1200% e può ridurre in maniera significativa i costi del servizio legale, rendendolo più accessibile per chi, altrimenti, avrebbe rinunciato a intraprendere un’azione legale.

In merito allo sviluppo dell’app, Lorenzo Asuni, country manager di AirHelp in Italia, ha dichiarato: “Le innovazioni tecnologiche come il boarding pass scanner e Herman sono tutti passi necessari verso l’obiettivo di rendere il processo dei rimborsi il più fluido e rapido possibile sia per i consumatori che per noi di AirHelp, perciò siamo entusiasti del lancio di questo nuovo tool. Sappiamo che ogni anno 8 milioni di passeggeri aerei avrebbero diritto a rimborsi per voli posticipati, cancellati o in overbooking, ma nella pratica solo il 2% procede con il reclamo. Perciò la nostra priorità è assicurarci che i viaggiatori non si tirino indietro su ciò che hanno legalmente diritto a ottenere, dando loro la possibilità di richiedere i rimborsi con pochi click dal loro smartphone”.

AirHelp lancia il primo boarding pass scanner al mondo funzionante tramite app ultima modifica: da