Al via Fai+1%, la nuova campagna di acquisizione di Deutsche Bank

Deutsche Bank lancia “Fai+1%”, la nuova campagna di acquisizione, rivolta a clienti e prospect, pensata per incrementare le masse destinate ai prodotti di investimento e allargare la base clienti della banca. Con “Fai+1%”, infatti, il cliente, nuovo o esistente, che deciderà, entro il 30 aprile, di trasferire i propri investimenti da un’altra banca in Deutsche Bank o di destinare la propria liquidità a prodotti di risparmio gestito del Gruppo riceverà un premio pari all’1% del capitale investito.

Fai+1% è un’iniziativa che coinvolgerà tutte le reti del gruppo in Italia: sportelli, Private Banking, Wealth Management e il network dei consulenti finanziari Deutsche Bank Financial Advisors. Per questo a supporto dell’iniziativa è stata concepita la prima campagna “one brand – one bank” in Italia, per valorizzare quelli che sono da sempre i punti di forza del gruppo: affidabilità, solidità, esperienza e competenza nella gestione degli investimenti e un’offerta completa di prodotti del gruppo e di primari partner internazionali.

La campagna, con il claim “Fai +1% con DB. Porta i tuoi investimenti da noi. Hai un premio dell’1%. Fai una scelta di valore. Fai +1%”, è concepita con un approccio multicanale e multimediale. Dal 17 febbraio e per due settimane sarà in onda sulle principali reti televisive generaliste, digitali e satellitari uno spot TV da 15” originale, girato nel quartier generale della banca a Milano-Bicocca. Alla TV si affiancherà inoltre una presenza digital sui principali siti di attualità e sui social per tre settimane, oltre che pagine dedicate sui siti Deutsche Bank e Deutsche Bank Financial Advisors, allestimenti nei punti vendita sul territorio e comunicazioni dirette alla clientela.

