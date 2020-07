Al via la partnership tra SimplyBiz e Intesi Group

Offrire uno spazio di visibilità e informazione a una tech company italiana specializzata in servizi consulenziali, prodotti ad elevato contenuto tecnologico e soluzioni avanzate in cloud. È questo il nucleo dell’accordo siglato tra Simplybiz e Intesi Group.

“La nostra società offre soluzioni tecnologiche in ambito IT – spiega Paola Monti, Marketing e Communication Manager di Intesi Group -. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti con l’obiettivo di soddisfarne le esigenze grazie a prodotti e servizi di alta qualità, anche su misura. Grazie alle competenze tecnologiche maturate negli anni, il nostro approccio innovativo alla progettazione ci permette di anticipare le tendenze e le necessità del mercato, realizzando prodotti e servizi all’avanguardia, per accompagnare le aziende nel continuo processo di trasformazione digitale. Partendo dall’esperienza in ambito carte, pagamenti e sicurezza, la nostra offerta si è specializzata nella sicurezza logica applicativa (firma digitale, autenticazione e crittografia). A questo si affiancano le attività di progettazione e gestione operativa, svolte principalmente per aziende dei settori finance e telco. Non mancano referenze importanti in ambito industria e pubblica amministrazione. La nostra proposta include inoltre la consulenza, la fornitura di prodotti off-the-shelf, la fornitura di servizi in cloud pubblici e privati. Infine mi preme ricordare che Intesi Group è un QTSP Qualified Trust Service Provider, certificato secondo il Regolamento Europeo eIDAS per la fornitura di servizi fiduciari qualificati sotto la vigilanza di Agid”.

Pensiero non convenzionale, proposte innovative e soluzioni all’avanguardia sono i punti di forza di Intesi Group, un progetto avviato con l’obiettivo di rivoluzionare il mercato della sicurezza logica, della firma digitale e della crittografia.

“Nel momento in cui abbiamo deciso di far conoscere più diffusamente il nostro marchio e i nostri servizi la scelta è stata quella di rivolgerci a SimplyBiz, che è ormai un punto di riferimento nel settore dell’intermediazione del credito – aggiunge Paola Monti -. L’avvio di questa partnership ci rende felici e ci proietta verso nuovi e sempre più ambiziosi traguardi”.