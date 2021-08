Al via partnership tra Amissima Assicurazioni e VentidueBroker d’Assicurazioni

Nuova partneship tra Amissima Assicurazioni, Gruppo Hdi Assicurazioni, e Ventidue Broker d’Assicurazioni s.r.l., società di brokeraggio del mondo Fiaip.

La nuova partnership tra le due società assicurative è stata presentata oggi nell’occasione del primo premio conferito ai migliori consulenti del credito collaboratori della società di brokeraggio assicurativo Ventidue Broker d’Assicurazioni s.r.l., organizzato da Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) a Roma, che ha visto la presenza di Marco Mondini Amministratore Unico di Ventidue Broker d’Assicurazioni, del direttore tecnico di Amissima Assicurazioni, Ivan Frigerio, di Roberto Bassani, Direttore Generale di Auxilia Finance, ed Alessandro Bonucci, Condirettore generale di Auxilia Finance.

“Nell’immobiliare la qualità del credito non potrà mai essere svincolata dalla protezione del rischio con le coperture assicurative personalizzate e insieme al nostro partner svilupperemo nuovi prodotti assicurativi per l’immobiliare. Ormai – ha sottolineato Marco Mondini, amministratore unico di Ventidue Broker d’assicurazioni s.r.l – questa è la vera novità: fornire ai clienti finali prodotti assicurativi nelle agenzie multidisciplinari attraverso una piattaforma informatica innovativa, intuitiva e che consente l’acquisto dei prodotti assicurativi in soli 12 minuti. Con Ventidue Broker s.r.l. modernizziamo e miglioriamo il settore della consulenza assicurativa nel Real Estate, rendendo le agenzie immobiliari dei veri point assicurativi realizzando l’agenzia multidisciplinare vero futuro del settore”.

“Amissima Assicurazioni – ha aggiunto Ivan Frigierio, direttore tecnico di Amissima Assicurazioni – si avvale della nuova rete di distribuzione di Ventidue Broker d’Assicurazione che opera insieme alla società di mediazione creditizia Auxilia Finance s.p.a. per offrire prodotti sempre più competitivi e trasparenti con chiarezza dei termini contrattuali”.

Nel corso dell’evento sono stati premiati dal management delle società i collaboratori Stefano Galli, Simone Imbimbo e Fabio Solimene, quali miglior collocatori di polizze incendio mutui, Rr Capo Famiglia e Vita. Attualmente l’accordo tra la compagnia Amissima e Ventidue Broker – società di brokeraggio assicurativo – prevede la commercializzazione di una copertura assicurativa ‘Incendio e Scoppio in esclusiva 22Home’ legata alla sottoscrizione di un mutuo e tutti i prodotti danni a tutela del Cliente, della famiglia e delle Imprese. Questo è solo un primo tassello di una collaborazione che si arricchirà nei prossimi mesi grazie ad un’offerta di nuovi prodotti assicurativi e garanzie dedicati espressamente al mondo immobiliare del retail e alle pmi.