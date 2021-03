Al via partnership tra Rodinò & Partners e Gbsapri, attraverso Poliass

Due realtà storiche del brokeraggio partenopeo hanno ufficializzato nei giorni scorsi la loro unione, consolidando il polo della consulenza assicurativa e risk management dedicato ai grandi clienti corporate e marine.

Rodinò & Partners, società di brokeraggio assicurativo italiano fondata da Ugo Rodinò di Miglione nel 1988, viene integrata nel gruppo Gbsapri attraverso la controllata Poliass, società leader nel settore marine e trasporti e punto di riferimento dell’imprenditoria napoletana, guidata dalla famiglia Poliseno dal 1984. L’operazione rappresenta un ulteriore elemento a conferma della strategia di crescita e sviluppo che il gruppo Gbsapri continua a portare avanti con successo.

Il gruppo, primo operatore a capitale interamente italiano con i partner direttamente coinvolti nella gestione operativa, conta oggi su oltre 100 professionisti, gestisce premi per oltre 170 milioni di euro e ricavi pari a 18 milioni di euro.

“Il nostro gruppo si caratterizza per una crescita, oltre che per linee tradizionali, per la fattiva aggregazione di professionalità, esperienze, valori e progetti – afferma Carlo Maria Bassi, amministratore delegato di Gbsapri –. Ogni società del gruppo contribuisce ogni giorno a confermarci punto di riferimento fondamentale nel panorama del risk management e del brokeraggio assicurativo. Siamo orgogliosi di poter annoverare tra i nostri partner Ugo Rodinò di Miglione. Crediamo che, soprattutto nei momenti più complessi, l’unione e la professionalità siano le vere forze sulle quali puntare”.

Marco Poliseno, presidente e amministratore delegato di Poliass commenta: “Sono certo che l’ingresso della Rodinò & Partners e in particolare del suo fondatore Ugo Rodinò di Miglione, al quale siamo legati da antichi rapporti familiari e profonda stima, rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di riferimento nel Corporate e nel Marine e sarà un valore aggiunto per la nostra struttura e quindi per tutti i nostri Clienti”.

“Sono felice di entrare a far parte di un gruppo storico e prestigioso – dichiara Ugo Rodinò di Miglione, fondatore e amministratore delegato di Rodinò & Partners -. In un momento di notevoli mutamenti del mercato assicurativo l’integrazione consentirà alla Rodinò & Partners di conservare l’elevata qualità del servizio offerto ai clienti con un miglioramento delle capacità operative attraverso un impegnativo programma di sviluppo tecnico, commerciale ed organizzativo che sarà possibile realizzare grazie alle sinergie che si verranno a creare per l’esperienza e la qualificazione dei partners coinvolti”.