Alba Leasing sigla un accordo con Esprinet per la locazione operativa

Alba Leasing, operatore indipendente nel settore del leasing finanziario e della locazione operativa, ed Esprinet, società di distribuzione di information technology, consumer electronics e advanced solutions, hanno siglato un importante accordo di partnership commerciale a supporto del processo di aggiornamento tecnologico delle aziende italiane.

Grazie a questa nuova alleanza Esprinet potrà così offrire alle proprie imprese clienti le ultime innovazioni disponibili sul mercato it e consumer attraverso la formula della locazione operativa di Alba Leasing, arricchendo così “l’insieme dei servizi messi a disposizione del proprio network distributivo con un valido strumento di fidelizzazione della clientela”.

Alba Leasing, nel suo ruolo di abilitatore nelle soluzioni per l’innovazione, metterà a disposizione di Esprinet il servizio extranet Portale Heylis@, che permetterà la gestione in totale autonomia di preventivi e contratti online di leasing operativo in modo digitale, veloce, sicuro e conveniente.

“Alba Leasing vuole dare valore ai progetti delle imprese e dei professionisti supportandoli nei piani di sviluppo e consolidamento – spiega Stefano Rossi, direttore generale di Alba Leasing –. Il leasing operativo ha conosciuto negli anni uno sviluppo importante a livello nazionale e attualmente rappresenta un ottimo strumento per supportare la rinascita della nostra economia e o sviluppo delle aziende italiane. Noi vogliamo fare la nostra parte in questo contesto sia con prodotti nuovi e servizi dedicati, come appunto l’automatizzazione dei processi di vendita, sia soprattutto con convenzioni e partnership innovative. La forza distributiva di Esprinet si concentra proprio in quei settori strategici del rinnovamento dove già operiamo con grande soddisfazione come l’informatica, l’elettronica, la sicurezza, la mobilità elettrica e dove vogliamo continuare ad operare con successo”.