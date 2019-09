Alessandro Felloni, presidente Istituto italiano certificazione qualità: “Da 30 anni certifichiamo le aziende e il loro operato”

Alessandro Felloni, presidente dell’Istituto italiano certificazione di qualità di Torino racconta a SimplyBiz la storia dell’istituto, la sua attività e i progetti in cantiere.

L’Istituto italiano certificazione qualità opera sul mercato italiano ed internazionale attraverso la sede di Losanna e la sede operativa di Torino nel settore della certificazione di prodotto, di sistemi qualità aziendali, del personale, ambientale e dei servizi. Sviluppa la propria funzione certificatoria attraverso l’utilizzo di quattro marchi che identificano e caratterizzano i diversi settori operativi di pertinenza:



Istituto Italiano Certificazione Qualità (I.I.C.Q.)



European Institute for Quality Certificate (I.E.C.Q.)



European Institute for Technical Quality Certificate (I.E.T.C.Q.)



International Institute for Technical Quality Certificate (I.I.T.C.Q.).



Alla propria espressione certificatoria aggiunge un elemento premiale che caratterizza e rafforza una funzione di maggiore e più selettivo approfondimento professionale attraverso un sigillo depositato che si caratterizza formalmente con il marchio aziendale Golden Pass e Silver Pass, al fine di meglio identificare e rafforzare la maggiore aderenza dei comportamenti aziendali alla normativa comunitaria.