Alessandro Mercuri nuovo a.d. di Deloitte Consulting s.r.l.

Alessandro Mercuri è il nuovo amministratore delegato di Deloitte Consulting s.r.l., la società di consulenza appartenente al network di Deloitte, con responsabilità su Italia, Grecia e Malta.

Laureato in economia alla Bocconi, 54 anni, partner di Deloitte Consulting dal 2002, ha maturato una significativa esperienza in progetti di Business Transformation ed è diventato punto di riferimento di diversi clienti del settore bancario e finanziario. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha ricoperto ruoli di management sia a livello nazionale che internazionale.

“È un onore per me essere alla guida di una delle più importanti realtà internazionali di management consulting – ha dichiarato Alessandro Mercuri, ad di Deloitte Consulting s.r.l. –. Il nostro obiettivo principale è trasformare il business dei nostri clienti, facendo leva sulla qualità dei nostri talenti. Inclusione e rispetto per le diversità sono valori fondanti della nostra azienda e motore propulsivo del nostro percorso di crescita e di impatto positivo su tutta la società”.