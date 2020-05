AlleaRE, superate le 1.500 agenzie aderenti

La piattaforma digitale di servizi per gli agenti immobiliare AlleaRE ha superato le 1.500 agenzie aderenti.

AlleaRE è un progetto nato dall’iniziativa di Bruno Vettore, executive manager di provata esperienza e capacità.

La professione di agente immobiliare è al centro di una profonda evoluzione, anche di tipo digitale e tecnologico, e la semplice attività mediatoria, regolata dal codice civile, si sta rivelando insufficiente di fronte ad una clientela sempre più esigente, nell’ambito di un mercato molto competitivo ed estremamente selettivo.

In questo contesto alcuni agenti immobiliari sono spettatori inermi della “partita del cambiamento”, mentre altri si stanno attrezzando sul piano delle competenze, degli strumenti e dei servizi per soddisfare i propri clienti ed aumentare performances e profitti.

Il tema delle crescita personale e dei “servizi al cliente” è assolutamente centrale per differenziarsi ed essere costantemente attrattivi nei confronti delle persone che devono vendere ed acquistare casa. L’agente immobiliare evoluto è in grado di sezionare scientificamente la propria attività ed inserire, a beneficio del miglior risultato finale ed in ogni fase della compravendita, vantaggi e assistenza al proprio cliente, anche, ad esempio, in ambito creditizio ed assicurativo.

L’approccio non può essere generico o pressapochista, ma deve essere sistemico ed industrializzato, al fine di ottimizzare costi e ricavi, preservando l’alta qualità del risultato finale.

La Piattaforma di servizi integrati Alleare si pone come efficace strumento polivalente che ogni agente immobiliare può utilizzare per la propria attività professionale.

Non ha nessun costo di ingresso e nessun canone di mantenimento.

Mette a disposizione un tool di servizi utili e vantaggiosi che l’Agente Immobiliare utilizzerà in caso di necessità e di reale convenienza.

Tra le aziende che offrono servizi :

IT

IT

POSTAPRONTA

LOCARE

SKANNER

HENIA

PREMIUS

WEUNIT

AFFIDA

ACCADEMIA

IT

LUXFORSALE

Si tratta di una libera adesione, di una moderna aggregazione con il dichiarato obiettivo di fornire servizi ad alto valore aggiunto ad una ampia platea di fruitori che possano trarre benefici ed utilità per il proficuo svolgimento della professione.

Per informazioni : www.alleare.it [email protected]