Allfunds acquisisce Finametrix, leader in soluzioni fintech e regtech

Allfunds, la maggiore piattaforma di distribuzione di fondi di terze parti in Europa con oltre 350 miliardi di euro di asset intermediati, ha annunciato l’acquisizione di Finametrix, società attiva nel settore delle soluzioni fintech e regtech dedicate ad aziende di asset management e di consulenza.

Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la capacità di Allfunds di rappresentare il partner ideale nel processo di rivoluzione tecnologica che interessa l’ampio network dei suoi clienti istituzionali. Al tempo stesso Finametrix potrà trarre significativi benefici dall’appartenenza a una realtà come Allfunds che opera a livello globale con una presenza consolidata in un settore che premia la dimensione e la capacità di investire in risorse all’avanguardia.

In base all’accordo, entrambe le società offriranno i loro servizi congiuntamente, ma con totale indipendenza e senza alcuna influenza sui servizi o sui clienti che attualmente utilizzano separatamente entrambe le piattaforme. Questa alleanza è infatti tesa a rafforzare ulteriormente il già elevato valore delle due società in termini di versatilità e flessibilità, tenendo conto che Allfunds continuerà ad offrire soluzioni compatibili con ogni tipo di provider tecnologico, mentre Finametrix continuerà ad essere compatibile con tutte le altre piattaforme attive nel mercato.

“Finametrix è una realtà dinamica e in forte sviluppo e, a nostro avviso, da qui in poi lo sarà ancora di più – ha dichiarato Salvador Mas, responsabile di Finametrix -. Siamo molto contenti di poter offrire continuità e al tempo stesso di poter crescere con una società come Allfunds che da molti anni gode della nostra ammirazione. Le sfide del settore sono talmente impegnative, e le opportunità così numerose che non potevamo augurarci una soluzione migliore per aggiungere valore ai servizi che offriamo alla nostra clientela”.

“L’acquisizione di Finametrix è parte dell’ambizioso piano strategico della società che, forte di un rinnovato slancio da parte dei nuovi azionisti, punta a consolidare la nostra posizione di piattaforma di riferimento in materia di soluzioni in ambito di ‘open architecture’ – ha aggiunto Juan Alcaraz, ceo di Allfunds –. Stiamo elevando ulteriormente la qualità della nostra offerta, arricchendola con tecnologie ancora più innovative, soluzioni digitali di front-office e strumenti di analisi dei big data che aiuteranno i nostri clienti ad avere successo nei grandi cambiamenti che stanno interessando il settore. Questa operazione rappresenta solo un ulteriore passo in direzione di un processo di trasformazione della nostra società, che si trova già all’avanguardia tecnologica, offrendo soluzioni collaudate come quelle proposte da Finametrix, capaci di aiutare i nostri clienti quando e dove ne avranno più bisogno. Siamo quindi lieti di dare il benvenuto a Salvador e al suo team”.

Salvador Mas, a seguito dell’integrazione, diventerà Head of Digital in una nuova area creata all’interno di Allfunds e, in questo suo nuovo ruolo, guiderà la messa a punto e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi digitali.

