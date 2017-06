Allianz arricchisce i prodotti Globy

di

Allianz Global Assistance Italia arricchisce ulteriormente i prodotti Globy, continuando il suo lavoro finalizzato ad anticipare i trend del mercato e soddisfare in modo sempre attento e puntuale le esigenze di tutti i viaggiatori.

Globy estende la gamma di prodotti e pacchetti disponibili, continuando a offrire alle agenzie la possibilità di proporre ai loro clienti sicurezza e protezione da tutti gli imprevisti che possono accadere prima e durante il viaggio.

In particolare, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, si rafforzano i prodotti per l’annullamento Globy Giallo e Globy Verde, introducendo la cancellazione per atti di terrorismo.

Per garantire la massima flessibilità nelle prenotazioni, aumenta inoltre la protezione della biglietteria, lanciando Globy Ticket che copre l’annullamento della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria.

Migliorano anche i prodotti di assistenza e spese mediche: Globy Rosso e Globy Cento, infatti introducono l’aereo sanitario in tutto il mondo per garantire, in caso di rimpatrio, un livello di assistenza ancora più elevato.

Nasce inoltre Globy Rosso Plus che unisce in un’unica soluzione l’assistenza di qualità di Globy Rosso, migliorandola con una copertura ulteriore per le spese accessorie sostenute in caso di ricovero ospedaliero, e aggiungendo inoltre la garanzia bagaglio e la protezione del cellulare.

