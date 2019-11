Allianz Bank Financial Advisors amplia la collaborazione con Candriam

Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo Allianz in Italia, con 50 miliardi di euro di masse in gestione e circa 2.300 financial advisors, e Candriam, multi-specialista europeo della gestione patrimoniale, pioniere da oltre 20 anni nell’ambito degli investimenti sostenibili con circa 125 miliardi di euro di asset in gestione, annunciano l’ampliamento della loro collaborazione avviata con successo già nel luglio scorso.

A partire da ottobre, infatti, Candriam mette a disposizione esclusivamente dei Financial Advisors di Allianz Bank Candriam Esg Solution, un prodotto bilanciato flessibile basato su una strategia che investe in soluzioni di investimento proprie. La soluzione ha una forte impronta Esg e mira a cogliere le opportunità a lungo termine offerte dai quattro mega-trend individuati da Candriam, destinati a generare trasformazioni radicali nell’economia globale: i cambiamenti ambientali e sociali, il progresso tecnologico, gli andamenti demografici e lo spostamento dell’assetto economico verso le economie emergenti.

La nuova soluzione è disponibile all’interno dell’offerta delle polizze vita Unit Linked Challenge Pro e Challenge Private di Darta Saving Life Assurance dac, la compagnia irlandese interamente controllata dal Gruppo Allianz, e distribuite dai Financial Advisors di Allianz Bank. Le piattaforme Unit Linked Challenge Pro e Challenge Private avevano già accolto al proprio interno a luglio il fondo Candriam Equities L Oncology Impact, fondo tematico altamente innovativo che offre agli investitori l’opportunità di puntare su società quotate che sviluppano prodotti e servizi per la cura del cancro in termini di diagnosi, profilazione e terapia e, contemporaneamente, mira a generare un impatto positivo diretto sul fronte sociale. Infatti, un massimo di 10% delle commissioni di gestione del fondo viene devoluto a sostegno delle attività di ricerca sul cancro svolte dai principali istituti europei attivi nel settore.

“Siamo lieti di poter annunciare l’ampliamento della partnership con uno tra i più importanti gestori a livello globale nel settore degli investimenti sostenibili. Con Candriam condividiamo quei valori di trasparenza, integrità, responsabilità sociale e ambientale che da sempre sono una delle prerogative dell’intero Gruppo Allianz, come testimoniato dalla nostra presenza al vertice, per quel che riguarda l’intero settore assicurativo, degli indici di sostenibilità più importanti al mondo, come il Dow Jones Sustainability Index”, ha dichiarato Paola Pietrafesa, amministratore delegato di Allianz Bank Financial Advisors e head of insurance products life di Allianz s.p.a..



“La stretta connessione tra i mega-trend che siamo convinti stiano plasmando il mondo e le nostre strategie gestionali, innovative e realmente orientate allo sviluppo sostenibile, ci ha consentito di avviare questa nuova importante collaborazione. L’ampliamento dell’accordo con Allianz Bank Financial Advisors è un ulteriore passo nel nostro processo di radicamento presso le reti distributive italiane, che già ha dato consistenti frutti lo scorso anno. Nel 2018, infatti, il 75,8% dei flussi in entrata di Candriam in Italia è arrivato dai canali distributivi”, ha aggiunto Matthieu David, head of Italian Branch e global head of Financial Institutions and Partnerships.