Allianz Global Assistance entra a far parte della coalition Payback

Payback Italia, la società del gruppo American Express, ha firmato un accordo con Allianz Global Assistance. Questa nuova partnership, si legge in una nota, testimonia il percorso di crescita di Payback, che ha raggiunto quest’anno i 12 milioni di clienti e conta una rete di oltre 80 partner, che spaziano dai principali settori del largo consumo e dei servizi allo shopping online.

Con l’ingresso di Allianz Global Assistance nella coalition Payback, i clienti dell’innovativo programma di loyalty multipartner potranno accumulare punti sull’acquisto della Polizza Viaggi Travel Care, l’assicurazione viaggio di Allianz Global Assistance che garantisce assistenza sanitaria 24 ore su 24 e pagamento diretto delle spese mediche, continuando ad accumulare punti con le spese di tutti i giorni presso i partner del programma.

“Siamo felici di entrare a far parte di una coalizione importante come quella di Payback, il programma di loyalty leader in Italia – ha dichiarato Paola Corna Pellegrini, amministratore delegato di Allianz Worldwide Partners Italia -. Con questa nuova partnership ribadiamo il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, attraverso un’offerta di prodotti innovativi e personalizzabili in base alle proprie esigenze e di servizi e vantaggi a valore aggiunto che possano migliorarne la customer experience.

“Con la sua leadership nel mondo dell’assicurazione viaggi, Allianz Global Assistance permette a Payback di compiere un altro importante passo nel suo percorso di crescita, con l’obiettivo di continuare a rendere sempre più vantaggiose le offerte per tutti i suoi clienti. Siamo molto orgogliosi di questa partnership, che ci consente di dare ancora più valore ai clienti Payback, accompagnandoli in una voce di spesa importante come quella del settore assicurativo”, ha aggiunto Luca Leoni, amministratore delegato di Payback Italia.

Allianz Global Assistance è un marchio di Allianz Worldwide Partners, leader mondiale nel campo dell’assicurazione viaggi, assistenza e servizi alle persone, e da oltre 60 anni offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque nel mondo. In Italia, Allianz Global Assistance ha un organico di oltre 700 persone, che gestiscono circa 450 mila casi all’anno, con un intervento in media ogni 2 secondi.

