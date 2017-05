Allianz Global Corporate & Specialty collabora con InsurTech Praedicat per prevedere rischi emergenti attraverso i big data

di

Allianz Global Corporate & Specialty (Agcs), compagnia del gruppo Allianz specializzata nei grandi rischi, sta collaborando con Praedicat, compagnia di analisi InsurTech con sede a Los Angeles, per riuscire a prevedere i principali rischi di catastrofe del futuro. Associando la modellizzazione predittiva di Praedicat ai processi di underwriting e alle numerose analisi di portafoglio dei rischi di responsabilità civile di Agcs, le due compagnie puntano ad identificare i rischi di catastrofe futuri dei clienti aziendali con molto anticipo rispetto ai metodi attuali. Il motore di modellizzazione di Praedicat utilizza la tecnologia di apprendimento automatico per analizzare grandi quantità di dati provenienti da pubblicazioni scientifiche peer-reviewed e identificare la possibilità che prodotti o sostanze, nel loro ciclo di vita, generino rischi di controversie.

Creando un collegamento tra le analisi predittive e la tradizionale gestione dei rischi di responsabilità civile basata sull’esperienza nel settore, Agcs e Praedicat mirano ad unire gli aspetti determinanti dei loro approcci creando questa nuova metodologia di valutazione dei rischi. Grazie ai modelli di dati previsionali che si uniscono all’analisi storica dei dati delle perdite e alle valutazioni di risk engineering, gli assicuratori potranno identificare e valutare i futuri rischi di responsabilità per le industrie o le singole aziende. L’amianto, che ha provocato in tutto il mondo perdite assicurative per 71 miliardi di $ fino al 2011 (Swiss Re, Sigma No 02/2012), è un importante esempio di un disastro provocato dall’uomo.

“I modelli previsionali trasformeranno il mondo assicurativo. Tramite questa collaborazione ci auguriamo di modificare il ruolo principale degli i underwriter, liberandoli dalla dipendenza dai documenti e rendendoli dei veri esperti di dati – ha dichiarato Hartmut Mai, chief underwriting officer e membro del consiglio di Agcs -. Per un assicuratore è difficile quantificare i rischi emergenti. Ma adesso, gli underwriter di Agcs saranno in grado di identificare i rischi emergenti di catastrofi con una maggiore precisione che si basa su analisi approfondite. Inserendo questi nuovi strumenti nel nostro processo assicurativo, non solo miglioreremo la qualità e l’efficienza delle nostre decisioni, ma diventeremo i partner ideali per le aziende grazie ad una migliore identificazione del rischio, in anticipo sugli attuali processi di analisi”.

La tecnologia di apprendimento automatico contribuisce a identificare i rischi di controversia

Il motore di modellizzazione di Praedicat utilizza la tecnologia di apprendimento automatico per elaborare grandi quantità di dati provenienti da pubblicazioni scientifiche peer-reviewed e identificare la possibilità che prodotti o sostanze, nel loro ciclo di vita, generino rischi di controversie. Quando vengono identificati agenti di rischio o “rischi noti”, questi vengono ricercati nel tempo mano a mano che emergono nuovi dati che danno vita ad una comprensione scientifica del rischio. Praedicat ha sviluppato anche un database di esposizioni a rischi da parte di settori e aziende.

“Grazie ai modelli predittivi, all’apprendimento automatico e alla ricerca per algoritmi, il settore assicurativo sta vivendo una vera e propria trasformazione – ha spiegato Robert Reville, chief executive officer di Praedicat -. Queste nuove tecnologie garantiscono un vantaggio competitivo. Praedicat è molto fiero di collaborare con Agcs nel suo impegno per fare in modo che le nuove tecnologie guidino il futuro delle assicurazioni sui rischi aziendali”.

Ricerca sui rischi emergenti

Dai rischi emergenti può provenire un’ampia gamma di responsabilità, anche se ad oggi non ne è chiara la portata. Unendo le competenze scientifiche a quelle della gestione del rischio, entrambe le compagnie collaborano per affrontare rischi emergenti che potrebbero avere un impatto su segmenti industriali come la nanotecnologia nel settore Food and Beverage. Le due compagnie hanno appena pubblicato un articolo sui rischi legati alla nanotecnologia, “Emerging risk: Nanotechnology in food”, il primo di una serie di rapporti che affrontano i rischi emergenti, e che è stato presentato ad un evento del settore l’11 maggio 2017 a Londra.

“Agcsaiuterà i clienti a comprendere i potenziali rischi emergenti e il loro impatto sulle aziende, fornendo al tempo stesso soluzioni innovative – ha dichiarato Michael Hohmann, global head of liability, Agcs -. Utilizzeremo i dati e gli strumenti di Praedicat per aiutare i nostri clienti ad ottenere una migliore gestione dei prodotti e adeguare il loro programma assicurativo ai loro particolari profili di rischio”.

Allianz Global Corporate & Specialty collabora con InsurTech Praedicat per prevedere rischi emergenti attraverso i big data ultima modifica: da