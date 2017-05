Allianz Global Corporate & Specialty, Piergiorgio Guacci nuovo head of liability per l’Italia

di

Allianz Global Corporate & Speciality (Agcs), compagnia del Gruppo Allianz specializzata nei grandi rischi, annuncia la nomina di Piergiorgio Guacci in qualità di head of underwriting liability per l’Italia. Guacci farà anche parte dell’executive management team italiano e riferirà direttamente a Nicola Mancino, ceo di Agcs Italia.

Piergiorgio Guacci, 45 anni, vanta un’esperienza di oltre vent’anni nel settore assicurativo e approda in Agcs dopo aver collaborato con Xl Catlin, dove era underwriting manager international casualty. Precedentemente è stato dal 2007 al 2010 senior placement executive for property and liability risks per Marsh, e dal 1999 al 2007 liability specialist, e vice-direttore del dipartimento tecnico di Aon.

Piergiorgio Guacci ha una Laurea in giurisprudenza, con specializzazioni in diritto civile e amministrativo e in diritto societario e fallimentare, ottenuta all’Università degli Studi di Milano.

“Sono lieto di accogliere Piergiorgio Guacci nel team – ha dichiarato il ceo Mancino -. Sono certo che grazie alla sua grande competenza ed esperienza saprà sia gestire con successo il portafoglio liability italiano, sia sviluppare ulteriormente i rapporti con broker e clienti”.

