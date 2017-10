Allianz Global Corporate & Specialty rinforza il team indennizzi con due nomine

di

Allianz Global Corporate & Specialty Se (Agcs), compagnia del Gruppo Allianz specializzata nei grandi rischi, annuncia la nomina di Luca Nava in qualità di head of claims Italia a partire dal 3 novembre. Frank Barek diventa head of financial lines claims per l’Area del Mediterraneo (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Benelux, Grecia, Cipro, Malta e Maghreb) a partire dal primo ottobre.

“Quella degli indennizzi – si legge in una nota – è una funzione strategica essenziale per Allianz Global Corporate & Specialty e un team interno forte è un elemento fondamentale per fornire ai propri clienti una gestione di qualità”.

Luca Nava

Luca Nava, 51 anni, sarà responsabile della direzione di Agcs Claims in Italia per tutte le lines of business. Riferirà direttamente a Nicola Mancino, ceo di Agcs Italia, e con una linea di rapporto con Sébastien Saillard.

Nava vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore indennizzi. Recentemente è stato Financial Lines Claims team leader per Chubb. Prima ancora ha rivestito ruoli sempre nel settore indennizzi con Rsa, Winterthur e Zurich. È laureato in Legge presso l’Università di Milano e ha un diploma di maturità scientifica.

Frank Barek

Frank Barek, 36 anni, in precedenza practice leader di financial lines claims per Agcs, Area del Mediterraneo, riferirà direttamente a Sébastien Saillard, Head of Claims per l’Area del Mediterraneo.

Prima di arrivare ad Agcs nel 2015, Barek ha lavorato per 5 anni con Hiscox Insurance in qualità di responsabile degli indennizzi; ha poi lavorato come responsabile del team indennizzi nel settore financial lines per 5 anni con Aig. Ha un Mba in risk management conseguito presso l’École Supérieure d’Assurances di Parigi e un diploma di Master in Indennizzi assicurativi dell’Università di Parigi.

