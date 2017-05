Allianz Italia, dal 12 al 26 maggio l’edizione 2017 di Spazi Aperti

di

Ritorna a maggio il doppio appuntamento per la speciale giornata Spazi Aperti, l’evento dedicato alle famiglie dei dipendenti di Allianz Italia. La Compagnia assicurativa guidata da Klaus-Peter Roehler aprirà i propri uffici ai figli e alle figlie dei dipendenti, come ogni anno in giornate diverse:venerdì 12 maggio nelle sedi di Trieste e Torino, e per la stessa occasione, venerdì 26 maggio nelle sedi di Milano e Roma.

L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con il progetto “Bimbi in ufficio” promosso dal Corriere della Sera/L’Economia che coinvolge più di duecento aziende italiane.

“Per i bambini, poter visitare il luogo dove il papà o la mamma trascorrono gran parte della giornata lavorativa è molto importante – ha dichiarato Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz -. È una occasione che consente, anche ai più piccoli, di capire dove sono i genitori quando non sono con loro, favorendo l’equilibrio tra vita lavorativa e familiare e il coinvolgimento delle famiglie. Quest’anno festeggiamo la 16° edizione di questa bellissima iniziativa, che nel tempo è ormai diventata per molti colleghi uno dei momenti più attesi dell’anno, rappresentando un’occasione di festa per tutti i dipendenti e i loro figli. Anche quest’anno attendiamo circa mille bambini e ragazzi nelle nostre sedi di Milano, Trieste, Roma e Torino con un programma ricco di iniziative”.

A Spazi Aperti, per tutto il pomeriggio i bambini potranno visitare gli uffici, accompagnati dai loro genitori, in un’atmosfera di festa e di allegria. I clowns e gli animatori intratterranno i bimbi con tanti giochi, gare, sfide sui gonfiabili, piste da pattinaggio e maxi-scivoli allestiti per l’occasione negli spazi all’aperto. Il tutto allietato da musica, dolci e un buffet. Per un’occasione così diversa e coinvolgente, si mobiliteranno in tanti, compresi exdipendenti ora in pensione che presteranno il loro tempo all’organizzazione dei giochi.

Da molti anni Allianz Italia ha sviluppato numerosi servizi e strumenti per il work-life balance che aiutano i dipendenti a gestire al meglio l’equilibrio tra lavoro e famiglia: dal part-time alla flessibilità oraria, dall’asilo aziendale alle altre iniziative di time-saving. Inoltre, dal 2014 è stato avviato un progetto pilota sullo smart working (o lavoro agile).

Sempre rivolte ai figli dei dipendenti, oltre a Spazi Aperti rientra l’iniziativa Together4young, un servizio unico nel panorama italiano per orientare verso il mondo del lavoro figli, fratelli e sorelle dei dipendenti di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Si tratta di una giornata in cui i dipendenti dell’area recruiting della compagnia offrono ai giovani una consulenza qualificata per affrontare i colloqui di lavoro in italiano e in inglese, per orientarsi nelle professioni e per redigere efficacemente il proprio curriculum vitae.

Inoltre, Allianz offre numerose borse di studio assegnate per meriti scolastici agli studenti dalla 5° elementare fino al termine degli studi universitari.

Nel recente passato, Allianz Italia ha ottenuto importanti riconoscimenti nel campo della Diversity e Inclusion.

Nell’ambito del Progetto GenerAzione, promosso dalla Commissione Mista Nazionale per le Pari Opportunità dell’Ania, la Compagnia è stata premiata per le best practice realizzate nel campo della diversità di genere e per aver operato positivamente a sostegno delle pari opportunità. Allianz Italia ha anche ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, per aver sviluppato iniziative virtuose di integrazione al lavoro di persone svantaggiate e con disabilità.

