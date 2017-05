Allianz Italia lancia l’app AllianzNow

di

Allianz Italia presenta AllianzNow, la nuova App gratuita sviluppata per i clienti della compagnia e per la rete dei circa 3.000 agenti Allianz sul territorio.

Le aree coperte da AllianzNow si riferiscono alle protezioni assicurative e di assistenza acquistate nell’ambito della mobilità, della protezione della casa e della famiglia e della salute.

“Nell’ambito della strategia digitale e basata sulla centralità del cliente, negli anni abbiamo costantemente sviluppato soluzioni innovative per rispondere ai bisogni dei nostri assicurati e della nostra rete, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali. AllianzNow, che abbiamo presentato in anteprima ai nostri agenti in occasione della convention Allianz Identity del 2 febbraio, si candida ad essere un vero e proprio game changer per il settore in un’ottica di connected insurance, rendendo ancor più tangibile il valore di essersi affidati ad Allianz, oltre ad offrire ai nostri Agenti la possibilità di essere al fianco dei clienti in tempo reale”, ha dichiarato Klaus-Peter Roehler, Amministratore Delegato di Allianz Italia.

Roberto Felici, head of market management di Allianz Italia, sintetizza così i contenuti della nuova App: “AllianzNow rende la protezione sempre più completa, semplice e trasparente, disponibile ovunque e in qualsiasi momento. La nostra app offre assistenza e servizi di utilità in circostanze come un incidente o un problema alla guida, un imprevisto in casa o la necessità di un intervento di soccorso, in Italia o all’estero. Sono situazioni emotivamente rilevanti, nelle quali è essenziale poter contare in tempo reale su un’assistenza veloce e sulla protezione offerta dalla propria assicurazione, per sé e per il proprio nucleo familiare. È una cosa molto diversa dai servizi che mettono a disposizione un semplice archivio digitale con la copia delle polizze: AllianzNow mette a disposizione del cliente e dei suoi cari un insieme di azioni per gestire al meglio le emergenze, nel momento in cui si verificano. Abbiamo introdotto il concetto di connected insurance”.

Come funziona la App AllianzNow – focus sulla gestione dell’emergenza

Grazie all’accesso ad AllianzNow, con le credenziali già attive per la gestione dell’Area Personale sul sito Allianz o con registrazione diretta sulla app, il cliente non deve più preoccuparsi di trovare il documento di polizza e di interpretarlo rispetto alla necessità dell’evento specifico – perdendo spesso tempo prezioso – ma può scoprire con semplicità il percorso più corretto per individuare e gestire l’emergenza.

La app guida il cliente all’utilizzo dei servizi e/o alla gestione di un sinistro ed è stata disegnata sulla base di 53 scenari diversi, che rappresentano le più comuni situazioni coperte dalle protezioni previste, come ad esempio: “Ho avuto un incidente”, “Hanno provato a rubarmi l’auto”, “La mia casa è stata danneggiata da un incendio”, “Ho bisogno di un consulto medico telefonico”, “Ho bisogno di assistenza sanitaria mentre sono all’estero”, e molti altri.

AllianzNow si avvale inoltre di un sistema “call me back” che contatta il cliente che ha attivato la richiesta dal suo smartphone, al massimo entro cinque minuti. La centrale operativa che gestisce le segnalazioni è attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

In caso di sinistro auto o moto, oltre a localizzare la posizione del cliente e a metterlo in contatto con i soccorsi, AllianzNow ti guida nell’effettuare le azioni indispensabili da fare subito (come ad esempio il controllo della copertura RC Auto della controparte), di salvare i documenti necessari per gestire la pratica (la constatazione amichevole e le foto dei danni) e di attivare automaticamente la procedura di segnalazione del sinistro con un semplice click.

Con AllianzNow la consulenza dell’Agente Allianz è rafforzata perché l’app lo informerà automaticamente del sinistro o dell’emergenza, anche negli orari di chiusura dell’agenzia. La connessione digitale in tempo reale favorisce così la professionalità degli agenti, amplificando i punti di contatto con il cliente e consolidando il rapporto di fiducia.

AllianzNow è pensata non solo per il cliente Allianz, ma anche per le persone care o di fiducia. Con pochi e semplici passi, il cliente può infatti abilitare un familiare o un amico alla nuova App, mediante un invito mail predisposto ad hoc. In questo modo, gli imprevisti potranno essere gestiti da chi ne ha effettivamente bisogno. Ad esempio, un padre che presta l’auto al figlio, in caso di incidente notturno: il ragazzo potrà chiamare i soccorsi con AllianzNow e gestire l’emergenza autonomamente. Il cliente potrà decidere in completa autonomia a quale specifica protezione abilitare le persone delegate a seconda dei casi: quindi ad esempio un vicino di casa o il custode per la protezione dell’abitazione durante le ferie, ma non abilitarlo ad altre protezioni acquistate dall’assicurato.

AllianzNow è scaricabile gratuitamente da Google Play e da App Store. L’usabilità della app è molto semplice e intuitiva, anche grazie al supporto di video tutorial predisposti appositamente, disponibili sulla app stessa, su YouTube e sul sito www.allianznow.it. Sono inoltre previsti ulteriori upgrade della app, con diverse nuove utilità.

Concorso AllianzNow

Per invitare tutti i clienti Allianz a provare AllianzNow, Allianz Italia lancia un concorso dedicato: basta scaricare la app dal primo marzo al 31 ottobre 2017 per partecipare al sorteggio mensile di 30 buoni regalo Amazon del valore unitario di 100 euro e all’estrazione finale di due autovetture elettriche Bmw i3. I vincitori saranno avvisati direttamente con notifiche dalla app.

