Allianz Italia vince il premio Hr Innovation Award dell’Osservatorio del Politecnico di Milano

di

Allianz Italia ha ottenuto il prestigioso Premio Hr Innovation Award 2017 dall’Osservatorio Hr Innovation Practice del Politecnico di Milano per la categoria “Coinvolgimento e motivazione del personale”, distinguendosi per la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento dei principali processi di gestione e sviluppo delle risorse umane.

Il Premio Hr Innovation Award 2017 è stato assegnato con la seguente motivazione: “con il progetto Allianz Italia si pone l’obiettivo di promuovere l’engagement dei dipendenti attraverso la creazione di un ambiente collaborativo digitale, dove ogni direzione ha la possibilità di co-creare piani di azione, supportarne la realizzazione e darne visibilità all’interno e all’esterno della direzione stessa, grazie all’implementazione di esperienze sia fisiche sia digitali”.

“Il riconoscimento che ci è stato conferito dall’Osservatorio Hr Innovation Practice del Politecnico di Milano ci è particolarmente gradito perché conferma l’impegno di Allianz Italia nello sviluppo e nella diffusione di una cultura aziendale basata sulla meritocrazia inclusiva, pilastro fondamentale della strategia del Gruppo a livello internazionale – ha commentato Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz Italia –. Da diversi anni stiamo sviluppando nell’ambito della gestione delle risorse umane soluzioni originali di collaborazione sociale su piattaforme digitali. In particolare, il progetto Allianz Expo è stato per noi motivo di grande soddisfazione perché non solo ha migliorato il clima aziendale e l’engagement delle nostre persone, ma ha dato anche la massima diffusione ai nostri valori, alla strategia aziendale e alla condivisione delle best practice”.

Il progetto Allianz Expo trae ispirazione dai cinque pilastri della strategia del Gruppo – True Customer Centricity, Digital by Default, Technical Excellence, Growth Engines e Inclusive Meritocracy – promuovendo lo sviluppo della conoscenza, dell’innovazione, della collaborazione delle persone a tutti i livelli organizzativi.

Allianz Expo è stato realizzato grazie all’implementazione di una piattaforma di social collaboration e di gamification che ha coinvolto la quasi totalità dei circa 5.500 dipendenti di Allianz in Italia, ottenendo ottimi risultati in termini di coinvolgimento ed empowerment delle persone, di miglioramento del clima aziendale e del benessere dei singoli, di incremento delle competenze digitali e dello sviluppo dell’innovazione in tutti i processi aziendali. In particolare, l’edizione 2016 Allianz Expo ha contribuito a diffondere una cultura basata sulla meritocrazia inclusiva che mette al centro della strategia sia le persone, sia le loro performance. Il successo del progetto è stato inoltre misurato dall’indicatore Inclusive Meritocracy Index del Gruppo Allianz che ha rilevato un significativo incremento nel periodo di osservazione.

Allianz Italia vince il premio Hr Innovation Award dell’Osservatorio del Politecnico di Milano ultima modifica: da