Allianz Partners lancia cyber risk protection

Allianz Partners ha lanciato oggi Cyber risk protection, la nuova polizza che tutela contro i rischi digitali firmata dal marchio commerciale Allianz Global Assistance.

Cyber Risk Protection nasce per garantire protezione a 360 gradi all’intero nucleo familiare, assicurando assistenza contro il cyberbullismo e per danni alla reputazione digitale (e-reputation), protezione per gli acquisti online e in caso di perdita di dati, nonché assistenza legale dedicata.

In più, con questo lancio, Allianz Partners ha scelto di sostenere Fondazione Francesca Rava e il suo progetto Sos Scuola, donando 1 euro per ogni polizza Cyber risk protection venduta. L’iniziativa, che prevede la donazione di strumenti per la didattica a distanza e corsi di digitalizzazione consapevole, pensati per fornire competenze informatiche, educare sui rischi del web e prevenire il cyberbullismo, è destinato ai minori accolti nelle Comunità e Case famiglia sostenute dalla Fondazione e ai loro educatori.

“Anche oggi, che percorriamo sempre più connessi le strade del web, il nostro impegno non cambia: proteggere, garantire la serenità di vivere la propria vita, prestare soccorso al bisogno e risolvere tempestivamente i problemi rimane il nostro mestiere. Cambia naturalmente il modo in cui lo facciamo, ampliando i nostri servizi per rispondere alle nuove esigenze delle persone, unendo esperienza e capacità di innovare, tecnologia e umanità – ha dichiarato Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners -. Poter poi cogliere questa occasione per sostenere un progetto importante come SOS Scuola di Fondazione Francesca Rava, che affronta con gli strumenti dell’educazione questioni di grande attualità e urgenza, è per noi motivo di vero orgoglio”.

“La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus è fortemente impegnata per garantire l’inclusione scolastica dei minori più fragili con il progetto SOS Scuola, attraverso la donazione di strumenti per la didattica a distanza, ma soprattutto attraverso la realizzazione di corsi per la digitalizzazione consapevole, a protezione dei minori dai rischi del web, che nell’isolamento sociale rappresentano un’insidia e fonte di gravi disagi, soprattutto tra gli adolescenti e che spesso sfociano in disturbi del sonno, disturbi alimentari e del comportamento, fenomeni in preoccupante aumento. Siamo particolarmente grati ad Allianz Partners per aver scelto di sostenere il progetto Sos Scuola devolvendo 1 euro a fronte di ogni polizza contro i rischi digitali e rendendosi ambasciatori, presso i loro clienti e il grande pubblico, al fianco della Fondazione, a fronte di questa grave emergenza che affligge molte famiglie”, ha aggiunto Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus.

Cyber Risk Protection è pensata per semplificare la vita di chi la sceglie fin dalla sottoscrizione. Una volta attivata la copertura, in caso di necessità, è possibile contattare la centrale operativa, attivando subito una procedura di assistenza che coinvolge professionisti specializzati nelle diverse aree, per fornire servizi risolutivi al cliente e rimborsarlo in caso di perdita economica subita, quando previsto.

Cyber Risk Protection in breve

Nella nuova soluzione di Allianz Partners sono inclusi 4 moduli:

Assistenza danni alla reputazione digitale (e-reputation) e protezione dal cyberbullismo

Assistenza specializzata nelle situazioni in cui è a rischio la tua reputazione online, insieme a consigli e tool ad hoc per aiutarti a vigilare sui propri dati e identità online.

Protezione per la perdita dei dati

Supporto per il recupero dei dati del dispositivo con software dedicato o presso un centro di assistenza specializzato.

Assistenza e protezione degli acquisti online

Assistenza in caso di controversie con il venditore e rimborso in caso di mancata consegna dei beni acquistati, difettosi o danneggiati.

Assistenza Legale

Servizio di consulenza telefonica o via e-mail con un avvocato dedicato, per risolvere tempestivamente problemi legati all’identità online e alla sua divulgazione non autorizzata.

Il prodotto è acquistabile online e attraverso la rete dei business partner.