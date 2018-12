Allianz, al via partnership con Iberdrola

di

Iberdrola, gruppo spagnolo attivo nel campo delle energie rinnovabili, si allea con Allianz Partners per lo sviluppo e l’offerta di soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto per i propri clienti retail in Italia.

Con questa partnership, Iberdrola rafforza il proprio impegno nei confronti del mercato italiano e si avvicina ulteriormente alle necessità e i bisogni espressi dagli utenti, garantendo loro un’assistenza a 360 gradi: dalla manutenzione degli impianti elettrici e termici, a piccoli interventi elettrici o idraulici, fino alla pronta risoluzione di malfunzionamenti improvvisi.

L’obiettivo di rendere i clienti sempre più soddisfatti, attraverso la proposta di una serie di servizi progettati sulla base dei bisogni delle famiglie e delle piccole imprese italiane, si rafforza ulteriormente grazie alla collaborazione con Allianz Partners che, attraverso il suo marchio commerciale Allianz Global Assistance, sarà protagonista nell’offrire soluzioni di assistenza con estrema velocità ed efficacia grazie alla Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta ad attivare con immediatezza l’intervento di artigiani, centri di assistenza ed esperti tecnici per risolvere tempestivamente ogni esigenza o problematica.

“In Iberdrola, crediamo fortemente che il futuro del mercato energetico sarà contrassegnato dalla capacità di fornire ai clienti nuove soluzioni e servizi in grado di migliorare la loro vita, in modo immediato e affidabile – ha dichiarato Lorenzo Costantini, country manager di Iberdrola in Italia -. Grazie alla nostra lunga esperienza nella fornitura di servizi, all’efficienza delle nostre soluzioni e alla semplicità di utilizzo che riusciamo a garantire, crediamo di aver fatto un passo in avanti per diventare uno dei principali player dell’energia in Italia”.

“Sono orgogliosa di aver siglato questa importante collaborazione che ci permette di entrare nel mercato delle utilities, accompagnando una fase di sviluppo importante di un Gruppo, quale è Iberdrola, tra i leader mondiali nel campo delle energie rinnovabili – ha aggiunto Paola Corna Pellegrini, amministratore delegato e direttore generale di Allianz Partners in Italia -. Sono sicura che questa partnership ci consentirà di mettere a fattor comune le migliori soluzioni di offerta attraverso il nostro supporto quotidiano in materia di protezione e aiuto”.

Grazie ad Allianz Partners, i consumatori italiani possono sottoscrivere Tuttofare, nella versione Base o Plus, come opzione aggiuntiva alla loro fornitura di elettricità e gas. Attraverso la versione Base di Tuttofare è offerto l’intervento di un tecnico che possa risolvere problemi di tipo elettrico o idraulico. Con la versione Plus, in aggiunta a questi servizi, i clienti di Iberdrola ricevono un servizio di check-up del sistema elettrico e di manutenzione alla propria caldaia ogni due anni. Inoltre, è inclusa gratuitamente una speciale polizza assicurativa che copre i guasti ai sistemi principali, compresi gli elettrodomestici.

Dal 2017 Iberdrola propone la propria offerta di energia 100% green al mercato retail italiano, oltre a una bolletta elettrica digitale e completamente trasparente, senza costi nascosti, e un servizio di customer care di eccellenza, anche attraverso la possibilità di una video chat diretta con i propri operatori.

