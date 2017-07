Allianz Italia lancia AllianzNow Hackathon, maratona di 30 ore per realizzare prototipi di sliced insurance

di

Allianz Italia lancia AllianzNow Hackathon, una maratona di 30 ore dedicata allo sviluppo di soluzioni disruptive nel mondo assicurativo. I partecipanti, organizzati in squadre, saranno chiamati a proporre soluzioni innovative e a sviluppare prototipi nell’ambito della sliced insurance, soluzioni attivabili adimpulso, idealmente abbinabili all’innovativa app AllianzNow.

L’AllianzNow Hackathon si terrà venerdì 29 e sabato 30 settembre presso la Greenhouse di Deloitte Italia a Milano, in via Tortona 25.

Allianz Italia, riconosciuta nel settore assicurativo per essere front-runner nell’innovazione tecnologica e per aver realizzato un ecosistema digitale basato sulla connected insurance, invita tutta la comunità tecnologica, mobile developer, Ux/Ui designer e studenti, a partecipare all’hackathon organizzato in collaborazione con Officine Innovazione, il team di Deloitte dedicato all’innovazione e a sviluppare soluzioni tecnologiche creative e originali.

Le nove squadre saranno composte ciascuna da quattro talenti esterni, precedentemente selezionati, e da due professionisti Allianz che condivideranno con il resto del team la conoscenza del settore e la prospettiva dell’azienda.

Ciascun gruppo sarà chiamato a lavorare su uno solo dei tre brief e, a partire dalla registrazione e sino alla conclusione dell’evento, avrà a disposizione 30 ore non-stop per sviluppare un prototipo di sliced insurance. A conclusione dei lavori, i progetti saranno presentati sabato pomeriggio davanti ad una giuria per la loro valutazione in termini divalue proposition, soluzione presentata, user experience e coerenza con il contesto.

Ciascuno dei partecipanti dei tre team vincitori riceverà buoni spesa Amazon quale corrispettivo per l’opera intellettuale realizzata e riconoscimento del valore dimostrato. Vi sarà inoltre la possibilità di essere selezionati per accedere a opportunità formative presso Allianz o Deloitte al fine di ampliare la propria professionalità all’interno di primarie organizzazioni orientate all’Open Innovation.

Tutti gli esperti o appassionati del mondo dell’innovazione, interessati a confrontarsi con la nuova frontiera dei servizi assicurativi delle sliced insurance, potranno presentare la propria candidatura per partecipare all’evento gratuitamente accedendo al sito http://www.allianz.it/allianznow/hackathon.

