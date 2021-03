Amazon stanzia fondo di 500.000 euro per avviare aziende di consegne al femminile

Dopo il lancio, a ottobre, del programma Delivery Service Partner a supporto degli aspiranti imprenditori nell’avvio della propria azienda di consegne, Amazon introduce un’iniziativa a sostegno della parità di genere nel settore della logistica, grazie allo stanziamento di un fondo di 500.000 euro rivolto alle donne che vogliono diventare imprenditrici e dare vita alla propria azienda di consegne. Le aspiranti imprenditrici potranno beneficiare di questo programma di incentivi, ricevendo fino a un massimo di 15.000 euro ad azienda per coprire i costi di avviamento, in aggiunta al pacchetto di offerte e agevolazioni dedicato a chi entra a far parte del programma.

La società supporterà le nuove imprenditrici ad avviare la propria azienda di consegne, affidando loro le spedizioni, mettendo a disposizione avanzate tecnologie per le consegne, la formazione sul campo e agevolazioni su un’ampia gamma di beni e servizi forniti da terzi che includono i veicoli per le consegne e divise brandizzati Amazon, e coperture assicurative.

Amazon stima che nell’ambito del programma Delivery Service Partner un’azienda di consegne possa raggiungere profitti annui tra i 60.000 e i 140.000 euro operando con una flotta da 20 a 40 veicoli. Per entrare nel programma non è richiesta esperienza nella logistica.

“Nell’ambito del nostro impegno nel contrastare le differenze di genere e promuovere le pari opportunità, siamo davvero felici di offrire questo nuovo incentivo rivolto alle donne che entreranno nel programma e che rappresenta un’opportunità concreta per la crescita dell’imprenditoria femminile in Italia” ha dichiarato Gabriele Sigismondi, Responsabile di Amazon Italia Logistics. “Con questo fondo di 500.000 euro offriremo un supporto ulteriore alle imprenditrici che hanno sempre desiderato avviare una propria azienda e guidare un team”.

Le opportunità per le imprenditrici o neo imprenditrici alla guida di piccole e medie imprese vengono anche dall’espansione dell’e-commerce. Per supportarle, il prossimo 10 marzo, a partire dalle 10 e fino alle 12, Amazon terrà una Accademia Virtuale gratuita nell’ambito del programma Accelera con Amazon, per fornire loro strumenti e competenze per accelerare o rilanciare il proprio business online.

Nel corso dell’Accademia sarà possibile accedere a strumenti e competenze messi a disposizione da esperti del settore arricchiti da preziose testimonianze condivise da imprenditrici presenti su Amazon.it. Attraverso la partecipazione di Riccardo Mangiaracina, Direttore International Flex EMBA al MIP Politecnico di Milano, i partecipanti potranno ricevere informazioni sull’evoluzione del mercato e-commerce B2C in Italia, sulla rilevanza strategica del commercio elettronico, nonchè sulle fonti del valore e dei canali di vendita online. Grazie agli interventi di Giulia Rossi, Digital Innovation Lead South Europe AWS, e Francesca Pellizzoni, Senior Program Manager Sbe Amazon, sarà possibile comprendere al meglio gli strumenti offerti da Amazon e AWS per la digitalizzazione delle aziende e per vendere su Amazon.it. Inoltre, Barbara Falcomer, Direttrice Generale di Valore D, la prima associazione di imprese in Italia, che da oltre dieci anni si impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel nostro Paese, e Diva Tommei, Founder @Solenica, condivideranno “Il valore della diversità” attraverso le loro storie. Le persone interessate a partecipare possono iscriversi qui.

Inoltre, per celebrare le imprenditrici che hanno già avviato la loro attività online, Amazon.it lancia una vetrina dedicata ai loro prodotti, fino al 31 marzo. Lo store è stato realizzato per celebrare la creatività e il lavoro femminile e per ispirare sempre più donne ad avviare la propria azienda e raggiungere clienti in tutto il mondo. Oltre a scoprire e conoscere le storie di imprenditrici di successo che vendono i loro prodotti, sarà possibile acquistare un pensiero speciale per tutte le donne importanti della propria vita, supportando allo stesso tempo le piccole e medie imprese al femminile del Made in Italy. I clienti potranno acquistare, ad esempio, le ceramiche decorate a mano di Ceramiche del Castello di Nina Palomba, o accessori moda Made in Italy di Talento Fiorentino di Chiara Ghiandi e molti altri prodotti.

“L’attuale situazione di emergenza sanitaria in Italia ha investito in modo più pesante le donne. Gli ultimi dati diffusi dall’IStat hanno delineato uno scenario a dir poco preoccupante: lo scorso mese di dicembre, circa 99 mila donne hanno perso il lavoro. È doveroso agire rapidamente e offrire alle donne gli strumenti necessari per cogliere le opportunità esistenti – ha dichiarato Mariangela Marseglia, vp country manager italia e spagna per Amazon. “Da italiana e da donna, mi dà una grande forza lavorare per un’azienda in cui la diversità e l’inclusione rappresentato principi fondamentali, e dove questa centralità si traduce in azioni concrete per supportare l’empowerment femminile e la parità di genere”.