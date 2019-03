L’ambasciata d’Italia presso il Regno Unito ha scelto Green Network Energy Ltd per la fornitura di luce e gas

di

L’ambasciata d’Italia presso il Regno Unito ha scelto la società italiana Green Network Energy Ltd per la fornitura di luce e gas per la sua sede a Londra. L’azienda opera in UK dal 2016 ed è l’unico operatore italiano nel mercato energetico britannico.

Il contratto ha validità biennale ed è stato firmato martedì 26 febbraio, presso la sede di Three Kings Yard.

Il Gruppo Green Network, quarta società italiana nel mercato di luce e gas, è l’unico operatore italiano nel Regno Unito, dove ha fatto ingresso nel 2016. Ad oggi conta più di 450 mila i clienti d’oltremanica di Green Network Energy Ltd, tra cittadini e imprese locali, distribuiti tra Inghilterra, Scozia e Galles e soprattutto tra i numerosi italiani presenti nel Regno Unito.

L’ambasciata ha scelto l’offerta di Green Network Energy perché il primo operatore italiano presente nel Regno Unito e fornirà a Three Kings Yard energia 100% Green.

“Siamo onorati che un’istituzione così importante e degna di prestigio come l’Ambasciata italiana abbia scelto Green Network Energy come fornitore energetico – ha commentato Sabrina Corbo, vice presidente esecutivo e co-fondatrice del Gruppo Green Network -. La nostra soddisfazione è duplice, sia per il tipo di interlocutore con il quale abbiamo siglato questo accordo, sia perché questa scelta costituisce una significativa testimonianza e conferma del valore di Green Network e della bontà del lavoro svolto in questi anni nel Regno Unito. Si tratta di un mercato molto interessante per noi, dove vogliamo continuare a crescere e ad investire, facendo sempre leva sui punti forti della nostra società: la centralità del cliente e la qualità e l’affidabilità del servizio offerto”.

Green Network è uno dei principali operatori nel mercato italiano della vendita di energia elettrica e gas, 4° player in Italia per volumi di energia elettrica venduta nel mercato libero, nonché il primo ed unico operatore italiano presente nel mercato del Regno Unito. Fondata nel 2003 da Piero Saulli e Sabrina Corbo a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, Green Network è una società a capitale interamente italiano e presente in tutto il territorio nazionale, con una particolare concentrazione nelle aree di Milano, Roma e Torino. Il Gruppo ha una dimensione di fatturato annuo pari a circa 2 miliardi di euro e conta complessivamente 600.000 clienti luce e gas, sia nel mercato domestico sia nel mercato business, di cui circa 450.000 nel Regno Unito. In termini di volumi, Green Network vende circa 10 TWh annui di energia elettrica, a fronte di 32 TWh intermediati in trading, e 500 milioni di metri cubi di gas.

