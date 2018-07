American Express e Europcar, al via partnership dedicata a tutti i titolari di carte consumer & small busines

di

American Express e Europcar Italia, branch di Europcar Mobility Group, uno dei principali player della mobilità, lanciano una partnership dedicata a tutti i titolari di carte consumer & small business American Express.

L’IMPORTANZA DELLA PARTNERSHIP

Grazie al recente accordo, American Express potrà garantire a tutti i Titolari di Carte Consumer & Small Business American Express i migliori servizi di mobilità affidandosi ad un partner come Europcar Italia, filiale di Europcar Mobility Group che da leader Europeo nel rent a car ha colto le opportunità di un mercato fortemente dinamico ed ha intrapreso un processo di trasformazione puntando a diventare ‘Preferred Mobility Service Company’.

Il trend prevalente riscontrato negli ultimi anni è il graduale passaggio dalla proprietà a diverse forme di utilizzo dell’auto come il rent a car oppure, soprattutto nei grandi centri urbani, il car sharing. Lo testimonia quanto emerso nell’ultimo rapporto Aniasa, Associazione nazionale industria dell’autonoleggio e servizi automobilistici, che facendo il punto sul 2017 in Italia rileva una crescita del noleggio a breve termine (+6,4% di immatricolazioni), così come del carsharing (+21% di utenti).

In questo scenario, grazie ad una strategia multibrand, Europcar Mobility Group si posiziona ormai come un provider globale di soluzioni di mobilitàin grado di offrire un’ampia gamma di servizi, noleggio auto e furgoni, driver service, car sharing, che rappresentano un’alternativa all’auto di proprietà e che soddisfano il bisogno delle persone di spostarsi da un punto A un punto B.

Per quanto riguarda la mobilità cittadina Europcar è presente a Milano con Ubeeqo, il brand di open carsharing a postazioni fisse attivo anche in altre grandi città europee come Parigi, Londra, Madrid e Berlino e che ad oggi conta 1.200 vetture circolanti.

Ubeeqo offre anche soluzioni di Corporate Carsharing sull’intero territorio nazionale e permette alle aziende di ottimizzare il proprio parco auto beneficiando di un saving compreso tra il 30 ed il 40% con risvolti significativi anche per la Corporate Social Responsability.

L’OFFERTA DEDICATA

Tutti i titolari di Carte Consumer & Small Business American Express potranno usufruire di offerte riservate loro da Europcar Italia, per il noleggio auto e furgoni in Italia:fino al 15% di sconto per i Titolari di Carta Verde, Carta Oro, Carta Business e Carta Oro Business, fino al 20% di sconto per i Titolari Platino e Platino Business e fino 25% per i Titolari Centurion.

Oltre alle offerte permanenti, nel corso dell’anno Europcar Italia attiverà delle speciali promozioni che verranno pubblicate sul sito Shop Express, la vetrina di American Express dedicata alle offerte dei partner.

Per usufruire delle offerte dedicate basterà prenotare tramite il Centro Prenotazioni Europcar, le stazioni di noleggio oppure online attraverso la booking page dedicata ai Clienti American Express.

Infine, per i Titolari di Carta Centurion e Platino sarà disponibile una tariffa dedicata ed all inclusive, prenotabile tramite il Servizio Travel&Lifestyle.

“Grazie alla partnership con Europcar Italia potremo garantire ai nostri Titolari di Carta servizi sempre più personalizzati. Da sempre siamo attenti a soddisfare le necessità dei nostri Clienti e a rendere la customer experience sempre più esclusiva e ricca – ha affermato Giovanni Speranza, head of Cm Marketing & Loyalty, partnerships and insurance products di American Express Italia -. Questa iniziativa fa parte delle molteplici azioni intraprese da American Express per facilitare tutte le operazioni quotidiane secondo una logica di vicinanza e prossimità al cliente”.

“Grazie a questa partnership potremo beneficiare delle sinergie che derivano dalla collaborazione con un Brand Premium come American Express proponendo un’offerta di assoluto valore ad un target di Clienti per noi strategico. La collaborazione con aziende che rappresentano un’eccellenza nel proprio settore è in linea con le strategie di un Gruppo come il nostro che mira a diventare Leader nella mobilità.” dichiara Alberto Panariello, sales&marketing director Europcar Italia.

L’offerta è valida per le seguenti Carte American Express: Carta Verde, Carta Oro, Carta Platino, Carta Centurion, Carta Business, Carta Oro Business, Carta Platino Business.

