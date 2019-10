Amissima, al via il master “Innovation insurance management”

Il Gruppo Assicurativo Amissima e Lum, Libera Università Mediterranea “Jean Monnet”, presentano il master executive “Innovation insurance management (Eminim)”, che si terrà nella sede universitaria di Milano a partire dal 22 novembre 2019 fino al 1 febbraio 2020.

Il programma didattico ha lo scopo di formare e aggiornare figure professionali che operano nel mondo delle assicurazioni, futuri professionisti del settore e agenti finanziari. Il Master prevede 40 ore di lezioni frontali ed è rivolto a diplomati e laureati che desiderano intraprendere una carriera professionale nel settore assicurativo, bancario e finanziario o elevare il proprio livello professionale.

Le candidature sono aperte fino al 9 novembre 2019 e il form per aderire al bando di concorso, per l’ammissione per l’anno accademico 2019/2020, è disponibile sul sito dell’ateneo.

Amissima sarà parte attiva nella formazione dei partecipanti attraverso proprie risorse e strumenti. La Faculty del Master sarà poi composta da docenti accademici e da professionisti, dirigenti e manager d’azienda accreditati nel settore di riferimento del percorso formativo, portatori di conoscenze ed esperienze innovative e altamente specialistiche.

“In questi ultimi tre anni Amissima ha investito tanto in formazione – ha dichiarato il direttore commerciale Antonio Scognamillo – ritenendo basilare incrementare le competenze e le conoscenze dei consulenti assicurativi in un mondo che si evolve verso la consulenza di qualità al Cliente finale. Per questo motivo una parte importante del sistema integrato di conoscenze di Amissima è rappresentata dal programma Master, una rosa di partnership instaurate da Amissima con le più prestigiose università italiane che, attraverso un percorso teorico-pratico, tende a creare professionisti ed operatori di elevata qualità con moderne competenze e conoscenze adeguate all’importante ruolo svolto nella società e nell’economia”.

L’innovazione continua e lo sviluppo esponenziale della digitalizzazione se da una parte hanno fornito alle Compagnie e ai mercati strumenti nuovi e più efficaci per fornire consulenza di alto livello, dall’altra hanno generato nuove regole e nuovi comportamenti da parte della clientela. In questo scenario in costante evoluzione riveste quindi fondamentale importanza la conoscenza approfondita degli strumenti digitali a disposizione, per offrire al cliente finale un servizio qualitativamente migliore e, al contempo, ottimizzare il rapporto costi/margine.

Questo Master si inserisce nel percorso di formazione di eccellenza intrapreso da tempo dal Gruppo Assicurativo Amissima, con l’obiettivo di far comprendere una professione tanto stimolante quanto complessa nelle sue dinamiche.