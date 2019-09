Amissima, al via roadshow per incontrare rete agenziale

Torna l’appuntamento con il road show di Amissima, che anche quest’anno incontrerà la propria rete in un tour lungo tutto il territorio nazionale. Il nome dell’evento è “100 per 100″. La partenza è prevista per il 16 settembre da Milano per poi proseguire con Catania, Roma, Bari e Verona.

Cinque tappe durante le quali l’amministrato delegato, Alessandro Santoliquido, insieme al Management della Compagnia, si confronteranno con gli oltre 550 agenti Amissima. Un’occasione per fare il punto del lavoro svolto, analizzare e approfondire insieme i vantaggi degli strumenti a disposizione degli agenti e condividere le strategie da realizzare per concludere al meglio l’anno.

L’edizione 2019 del Road Show, emblema della cultura di prossimità promossa da Amissima già da due anni, si concentrerà in particolare sugli aspetti tecnici e operativi della quotidiana attività professionale dell’agente e sulla centralità del ruolo che ricopre, punto di incontro e tra il cliente e la Compagnia e volto della Compagnia stessa.

“In questi ultimi anni abbiamo introdotto un’ampia gamma di strumenti specifici per agevolare l’attività consulenziale dei nostri agenti, per permettere loro di proporre soluzioni estremamente personalizzate ai propri clienti – ha dichiarato Antonio Scognamillo, direttore commerciale di Amissima -. Durante questo Road Show approfondiremo insieme le potenzialità di ciascuno strumento per rispondere al meglio alle importanti opportunità che ci offrono gli ultimi mesi di questo 2019”.

Di seguito il calendario: