Amissima, al via roadshow “Twenty20”

È in partenza il road show del Gruppo Assicurativo Amissima, che anche quest’anno incontrerà la propria rete in due tappe, a Roma e Milano: Twenty20 è il nome dell’evento che inizierà nella Capitale il prossimo 13 febbraio e arriverà a Milano il 17.

Nel corso dei due incontri l’amministrato delegato Alessandro Santoliquido e il direttore commerciale Antonio Scognamillo si confronteranno con gli oltre 500 agenti Amissima. Un’occasione per fare il punto del lavoro svolto nel 2019, analizzare e approfondire le caratteristiche dell’attuale settore assicurativo, lo sviluppo della Compagnia, il suo posizionamento rispetto al mercato e condividere le strategie di crescita per il 2020.

“Abbiamo completato con successo il processo di rinnovamento della compagnia – ha dichiarato l’amministratore delegato Alessandro Santoliquido – e in questo 2020 siamo finalmente pronti per portare Amissima verso nuovi, ambiziosi, obiettivi. Sarà un anno importante per i nostri agenti, non dimentichiamo, restano i principali interlocutori della Compagnia: in quest’ottica, il road show servirà proprio per approfondire le esigenze della rete, al fine di garantire sempre i migliori strumenti di lavoro possibili, in un mercato assicurativo che cambia continuamente e che richiede nuove risposte rispondere alle esigenze dei nostri clienti”.