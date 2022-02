Amissima Assicurazioni diventa Hdi Italia

Amissima Assicurazioni, compagnia controllata dallo scorso 1° aprile dal gruppo Hdi Assicurazioni, cambia denominazione e diventa Hdi Italia. “Il nuovo brand della compagnia è il segno, tangibile, di un percorso di avvicinamento e inclusione nel gruppo guidato dalla capogruppo Hdi Assicurazioni – precisa un comunicato stampa della società -. Un altro passo verso una one company più forte e competitiva sul mercato assicurativo italiano”.

L’acquisizione di Amissima Assicurazioni aveva già portato il gruppo Hdi dal 17° all’11° posto tra gli assicuratori danni in Italia e offerto alla compagnia l’opportunità, a medio termine, di entrare a far parte del gruppo dei dieci maggiori assicuratori italiani nel ramo danni. “Questo obiettivo, oltre che dagli ottimi risultati di bilancio che si profilano per quest’anno, viene ribadito attraverso un progressivo avvicinamento della neonata Hdi Italia verso Hdi Assicurazioni, che porterà alla fusione delle due realtà”, prosegue la nota.

Il cambio della denominazione avviene nella piena continuità operativa della compagnia. “Infatti, non muta nulla nella operatività di questa: Hdi Italia continua ad esistere ed operare come sin qui fatto dalla preesistente Amissima Assicurazioni, mantenendo intatti tutti i rapporti e le condizioni in essere con i clienti e la rete agenti preesistente, nonché partner distributivi – conclude il comunicato -. Ma con la forza di essere sempre più parte attiva di un grande gruppo, il gruppo Talanx che opera in oltre 150 Paesi nel mondo, e l’orgoglio di appartenere a un brand dal respiro internazionale e salde radici italiane”.