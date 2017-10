Amissima Assicurazioni: i prossimi obiettivi sono crescita, innovazione digitale e formazione

di

Crescita, innovazione digitale e formazione. Sono questi i prossimi obiettivi di Amissima Assicurazioni, presentati durante il road show che ha portato l’azienda a incontrare i propri agenti in 5 città italiane.

I prossimi obiettivi

Se la parola d’ordine è “crescita”, l’amministratore aelegato Alessandro Santoliquido, dall’inizio del 2017, ha avviato anche un profondo rinnovamento digitale, volano fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. In particolare, il nuovo Sistema Pass è stato introdotto per agevolare gli agenti nello svolgimento del proprio lavoro, semplificare e ottimizzare i processi nella definizione e gestione delle polizze e creare efficaci sistemi di comprensione, analisi e comunicazione con il cliente.

Una compagnia innovativa è anche un sistema in grado di gestire con oculatezza i costi, di dialogare facilmente con agenti e clienti, una realtà capace di gestire i sinistri con rapidità e valutare i reclami come opportunità di miglioramento.

Un ruolo cruciale nelle sorti della Compagnia lo ricopre la formazione: Amissima ha già avviato un nuovo percorso formativo in 4 livelli:

Formazione base con previsione di ampliamento dei corsi di approfondimento e aggiornamento

Amis Lab che raccoglie le migliori pratiche commerciali sviluppate in agenzia con coinvolgimento diretto della rete

University con incontri di alta formazione che hanno come obiettivo la strutturazione di percorsi accademici nel 2018

Sales Academy con programmi di corsi dedicati e master per i migliori consulenti.



Il punto partenza: i numeri di Amissima

Il 2016 della Compagnia segna il punto di partenza del nuovo processo di sviluppo promosso dall’AD Santoliquido e dalla sua squadra. Nello specifico, lo scorso anno, il ramo Danni si è contraddistinto per:

Forte crescita nella RCA guidata dalle nuove agenzie (+11,3%)

Ulteriore rafforzamento delle riserve RCA e RCG

Forte crescita nel numero delle agenzie.

Riduzione ulteriore del premio medio RCA (-11%) e peggioramento del rapporto S/P corrente (motor +8,8 p.p., totale + 2,2 p.p.)

Il Vita ha invece evidenziato:

Flussi netti positivi per €226 mln

Rendimenti interessanti delle Gestioni Separate (CVitaNuova 3,34% – Norvita 3,36%)

Premi in riduzione a causa del canale bancario, specialmente sulle Unit Linked (-15%)

Il primo intermedio

All’inizio di quest’anno, dopo la Convention di marzo, è iniziata la corsa di Amissima. In particolare, gli ultimi 6 mesi del 2017 hanno determinato:

Forte crescita nella RCA guidata dalle nuove agenzie (+30%), in riduzione

Peggioramento del rapporto S/P corrente sulla RCA, soprattutto dovuta a rilevanti sinistri tardivi (motor +6.p.p., totale + 3 p.p.)

Premio medio RCA ancora in calo (-1,9%) ma in leggero aumento nel mese di agosto (+1,9%)

Ulteriore rafforzamento delle riserve RCA e RCG

Ripresa aperture di nuove Agenzie

Lancio nuovo Sistema Pass Vita e Danni, come precedentemente sottolineato

Interessante sviluppo delle TCM

Il futuro è oggi

Amissima corre veloce verso un fine anno che la vedrà impegnata nel rafforzamento della Compagnia: se il nuovo corso targato Santoliquido è iniziato su basi solide, il consolidamento di Amissima non può prescindere da una crescita complessiva e la realizzazione dei prossimi obiettivi diventa quindi la conditio sine qua non per portare Amissima stessa in una nuova fase della propria storia.

