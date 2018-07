Amissima: Oscar Foti e Ivan Frigerio entrano nella direzione tecnica

di

Continua il rafforzamento del management per il Gruppo Assicurativo Amissima. In un’ottica di semplificazione e ottimizzazione della struttura organizzativa, entrano a far parte della Direzione Tecnica Oscar Foti e Ivan Frigerio, che assumeranno rispettivamente la direzione tecnica auto e la direzione tecnica non auto di Amissima Assicurazioni.

Si tratta di due figure manageriali, spiega una nota, che vantano un’importante esperienza in primari contesti del mercato assicurativo.

Foti in precedenza era Responsabile dei Rami Auto, Assistenza, Tutela Legale, Infortuni da Circolazione e Gestione Crediti di Assimoco SpA a partire dal 2011. In passato ha ricoperto ruoli di responsabilità crescenti nei rami assuntivi danni e auto in particolare, presso vari gruppi assicurativi internazionali quali Credit Agricole Assicurazioni, Ergo, Winterthur, Axa.

Frigerio, prima di entrare in Amissima, era Direttore Tecnico Rami Elementari, Broker e Gare Enti Pubblici presso Sara Assicurazioni SpA. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità crescenti nei rami assuntivi danni presso primari gruppi assicurativi quali Ras e Ergo.

La nuova direzione tecnica è già entrata a pieno nella cultura e nello spirito aziendale di prossimità con la rete di agenti. Con questo obiettivo è stato inaugurato un tour in 9 città italiane (Padova, Bologna, Milano, Genova, Roma, Bari, Napoli, Catania e Alghero) che, nella seconda parte di luglio, sta portando il management di Amissima e in particolare i nuovi Direttori tecnici, all’immediato contatto con la rete.

