Amissima Vita, accordo con First Advisory Insurance Broker per distribuzione di prodotti Vita

Amissima Vita e First Advisory Insurance Broker hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla distribuzione di prodotti Vita.

I primi prodotti, spiega una nota, saranno due soluzioni di investimento con sottostante gestione separata, denominati Amissima “Target Sicuro” e Amissima “Capital Solution”, che saranno distribuiti da Cordusio Sim, la società di wealth management del Gruppo Unicredit in Italia.

Amissima Vita offre una gestione degli investimenti molto differenziata che comprende – accanto a una esposizione diversificata di titoli governativi europei emessi prevalentemente da paesi “Core” – una quota del portafoglio investita in obbligazioni corporate e in debito privato. Per quest’ultima tipologia di investimenti, Amissima Vita si avvale dell’esperienza di Apollo Global Management, alternative investment manager leader a livello internazionale con oltre 300 miliardi di dollari di attivi in gestione.

Alessandro Santoliquido, amministratore delegato di Amissima Vita ha così commentato: “È per noi un grande privilegio lavorare con First Advisory e con Cordusio Sim, due importanti realtà leader nel Private Insurance e nel wealth management. La collaborazione con due società di assoluta eccellenza nella selezione delle migliori controparti nel business assicurativo e in quello del risparmio gestito testimonia la qualità della nostra proposizione di valore per il Private Banking. Grazie a questo accordo Amissima Vita mette a segno un altro importante traguardo nella strategia di crescita nel mercato del private insurance”.

“Abbiamo trovato nelle soluzioni di investimento assicurative proposte da Amissima Vita, quel grado di innovazione e sicurezza tipicamente ricercati dalla clientela sofisticata di Cordusio Sim, nostro Partner privilegiato nella distribuzione rivolta alla propria clientela Hnwi. Siamo molto soddisfatti e fiduciosi del successo di questo nuovo accordo”, ha dichiarato Massimiliano Merlo, socio fondatore di First Advisory Insurance Broker.

“Cordusio è una realtà dinamica, in grado di adeguarsi ai cambiamenti di domani con molta flessibilità e questo accordo ne è la dimostrazione. Essere innovatori di mercato in un mondo in continuo cambiamento ci permette di accogliere sempre nuove opportunità. Grazie all’assetto societario e ad un solido Gruppo alle spalle come Unicredit, Cordusio è un partner strategico per moltissime famiglie imprenditoriali italiane nella gestione dei patrimoni”, ha aggiunto Manuela D’Onofrio, condirettore generale e responsabile investmenti e prodotti di Cordusio Sim –. Grazie ai prodotti di Amissima Vita saremo in grado di offrire servizi aggiuntivi ai nostri clienti sofisticati, rispondendo sempre di più alle loro esigenze in costante evoluzione”.