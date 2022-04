Angela Giannicola nuova advisor di Ing Italia

Angela Giannicola entra in qualità di advisor nella rete di vendita di Ing Italia, banca digitale che conta su 1.200.000 clienti. Affiancherà la squadra human connections di Ing, guidata da Giovanni Rossi, e in particolare la rete sales network guidata da Nevio Spinelli, nel potenziare l’organizzazione negli obiettivi di sviluppo e di consolidamento della rete vendita, secondo un modello ibrido di interazione tra digitale e fisico.

La rete di agenti in attività finanziaria Ing è attualmente composta da 180 agenti presenti su tutto il territorio nazionale, che propongono a clienti privati conti correnti, mutui, prestiti e assicurazioni operando sia all’interno dei 17 Arancio Store Ing, sia fissando appuntamenti a domicilio o in altro luogo. “Si rende così concreto il connubio tra il dna digitale della banca e il supporto umano (human touch) quando il cliente preferisce avere una figura di riferimento per la scelta dei prodotti bancari”, si legge in un comunicato stampa dell’istituto di credito.

Con pluriennale esperienza nell’organizzazione, nella gestione e nello sviluppo commerciale di reti di distribuzione, Angela Giannicola è stata fondatrice e amministratore delegato di Nexus Mediazione Creditizia dal 2002 al 2020, guidando la struttura verso una crescita etica e molto robusta fino alla sua acquisizione da parte di Facile.it nel 2018. È quindi diventata presidente di Facile.it Mutui e Prestiti e direttore commerciale Stores Facile.it & Fmp. Fino a luglio 2021 ha curato l’integrazione di Nexus con gli stores Facile.it.