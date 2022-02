Angela Giannicola presidente della proptech Newton Holding

Angela Giannicola torna nel mercato e investe nella proptech Newton Holding, società attiva nella trasformazione digitale del mercato immobiliare italiano.

Dopo aver fondato e condotto per 20 anni Nexus, società specializzata nella mediazione del credito alle famiglie interamente ceduta a Facile.it nel 2020, e aver ricoperto il ruolo di presidente e direttore commerciale stores & Facile.it Mutui e Prestiti, Giannicola entra nel capitale della compagnia fondata da Andrea Muffato e Martino Ferrario e ricoprire il ruolo di presidente.

“Nella crescente complessità del modello di business dell’intermediazione immobiliare dovuta ad una progressiva richiesta di digitalizzazione dei processi, Newton Holding si presenta come un innovativo player per il settore immobiliare – spiega Giannicola -. Siamo in grado di formare ed offrire all’agente immobiliare un rilevante supporto attraverso servizi innovativi altamente tecnologici e soluzioni specifiche, per ottimizzare le performance di business ed elevare la professionalità percepita dai consumatori”.

Il gruppo Newton Holding si pone l’obiettivo di acquisire un ruolo rilevante nella guida al cambiamento in atto della professione di agente immobiliare attraverso un modello operativo con una forte componente digitale e il presidio del circuito virtuoso delle aree di successo del professionista di oggi e di domani, dove la digitalizzazione è fattore propulsivo al ruolo centrale, nel processo di intermediazione immobiliare, svolto dal professionista.

“Prima, tra le aziende del gruppo, è infatti Agente Immobiliare Digitale Srl, proptech che si occupa di digital marketing professionale e di affiancare gli agenti immobiliari nella transizione verso la digitalizzazione di processi e modelli comunicativi ormai imprescindibili – racconta Martino Ferrario, ad della Newton Holding -. Il ruolo centrale del professionista, supportato da una adeguata ed avanzata tecnologia, consentirà di elevare notevolmente la qualità della customer experience, coinvolgendo il cliente quale parte integrante del processo della compravendita attraverso un’esperienza piacevole, semplice e trasparente”.

Ulteriore motore per lo sviluppo di tutte le aree di business è il modello di formazione ad alto contenuto tecnologico, che sarà presidiato dal consigliere Gian Luigi Sarzano, imprenditore di consolidata esperienza in campo immobiliare e leader nella formazione dedicata al real estate. Il progetto formativo è infatti un asset imprescindibile per gli operatori immobiliari che vogliano mantenersi al passo con la rapida evoluzione che sta interessando l’intero settore.