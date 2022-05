Anra: il 13 maggio caffè in rosa sul rischio familiare. Focus sui genitori single

Prosegue la stagione 2022 con il terzo incontro annuale dei Caffè in Rosa, gli appuntamenti sulla diversity & inclusion organizzati da Anra, l’Associazione nazionale dei risk manager e responsabili assicurazioni aziendali, patrocinati dal Comune di Milano.

Il prossimo incontro, in programma il 13 maggio alle 9:30, vedrà l’intervento di Giuditta Pasotto, founder di Gengle: il primo social network dedicato ai genitori single e volto a mettere in contatto le famiglie monoparentali, permettendo loro di fare rete e di condividere tempo libero ed esperienze.

In occasione della giornata internazionale della famiglia (15 maggio), infatti, questo appuntamento del Caffè in Rosa sarà dedicato ad una riflessione sulle molteplici forme possibili di famiglia, tra le quali quella sempre più diffusa composta dai genitori single. Sarà inoltre l’occasione per conoscere un’altra storia di successo al femminile: punto centrale per il progetto Caffè in Rosa, che nasce proprio dalla volontà di promuovere la diversity & inclusion nel settore assicurativo.

Da questo punto di partenza, il progetto ha poi ampliato il proprio raggio d’azione, cercando di indagare le situazioni di disparità e difficoltà a 360 gradi all’interno della nostra società e rivolgendosi ad una platea più ampia

Come di consueto, l’appuntamento sarà condotto dalla vicepresidente Gabriella Fraire e l’office manager Angelica Uberti, le due quote rosa dell’Associazione, che si distingue come esempio virtuoso nel proprio settore (lo stesso Consiglio Direttivo è perfettamente eterogeneo e composto da 7 donne e 6 uomini).

GLI APPUNTAMENTI 2022

maggio 2022: RISCHIO E FAMIGLIA: in occasione della giornata mondiale della famiglia (domenica 15 maggio), parleremo di rischio famigliare, un tema tanto suggestivo quanto intrigante, che accomuna tutti i tipi di famiglie.

luglio 2022 | RISCHIO E CARRIERA: bilanciare carriera e figli è davvero possibile? Ne parleremo in un’intervista doppia tra due soci ANRA, un uomo e una donna in carriera e genitori, per vedere due punti di vista e scoprire eventuali differenze e segreti.

settembre 2022 | RISCHIO E PREVENZIONE: sensibilizzare l’opinione pubblica sui fattori di rischio delle malattie cardiovascolari può contribuire all’adozione di un corretto e salutare stile di vita. È per questo che Caffè in Rosa sceglie di sostenere il “Mese del Cuore” e dedicare il suo quinto appuntamento a sviluppare una maggiore consapevolezza sul tema prevenzione.

novembre 2022 | RISCHIO E DISABILITÀ: cogliendo l’occasione che il 3 dicembre 2022 sarà la giornata mondiale della disabilità, Caffè in Rosa ha deciso di dedicare l’ultimo appuntamento della stagione 2022 al mondo delle persone disabili, per molti aspetti invisibile e sconosciuto nel nostro paese.