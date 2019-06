Antiriciclaggio: l’8 luglio, a Bologna, un seminario organizzato da Res Consulting Group

Lunedì 8 luglio, a Bologna, presso lo Starhotels Excelsior, in viale Pietramellara 51, si terrà un seminario formativo organizzato da Res Consulting Group dedicato alle disposizioni operative emanate da Banca d’Italia il 26 marzo 2019.

Durante la giornata, che avrà un taglio prettamente pratico, saranno analizzate le novità e gli impatti derivanti dalle nuove disposizioni sull’organizzazione, sulle procedure e sui controlli interni degli intermediari finanziari vigilati.

Docente sarà l’avvocato e professore Cristiano Iurilli, esperto di antiriciclaggio e docente all’università di Torvergata. Il coordinamento dei lavori è a cura di Gianluca Puccinelli, presidente di Res Consulting Group.

Un focus particolare sarà dedicato alla procedura di autovalutazione annuale, che per gli intermediari finanziari costituisce una novità, e alla nuova attività di revisione del presidio da parte dei controlli di 3° livello.

“Le modifiche alla normativa antiriciclaggio – ha dichiarato Gianluca Puccinelli – comportano un significativo cambiamento dal punto di vista organizzativo; gli intermediari finanziari, in modo particolare, dovranno rivedere l’intero presidio per renderlo compliant con le nuove indicazioni dell’autorità di vigilanza. Il seminario fornirà ai partecipanti utili indicazioni per applicare praticamente le richieste della normativa”.