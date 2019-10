Aperto l’innovativo showroom esperienziale di Intesa Sanpaolo Assicura, firmato Deloitte Digital

Inaugurato a Torino il nuovo showroom esperienziale di Intesa Sanpaolo Assicura nell’iconica sede di via San Francesco, risultato della collaborazione con Deloitte Digital, Officine Innovazione e Ett. Uno spazio innovativo di edutainment che gioca sul concetto di “protezione”, dove vivere esperienze in realtà virtuale interattive, spettacolari e coinvolgenti.

Per promuovere questa cultura della protezione come enabler di esperienze positive, Intesa Sanpaolo Assicura ha scelto come partner di comunicazione Deloitte Digital che ha trasformato l’iconica sede di via San Francesco a Torino in uno spazio innovativo di edutainment, dove vivere esperienze in realtà virtuale interattive, spettacolari e coinvolgenti. Tutto questo realizzato in collaborazione con Officine Innovazione, la start-up innovativa di Deloitte che fornisce alle imprese clienti servizi di innovation development and management, e la produzione di Ett: un team multidisciplinare che ha combinato creatività, design all’avanguardia e tecnologia già a partire dalle vetrine, catturando l’attenzione dei passanti con proiezioni olografiche tridimensionali e una scenografica composizione di schermi led.

Varcando le porte dello store si entra in un’avventura unica, ambientata in un suggestivo pianeta alieno dove la protezione è tanto importante quanto sul pianeta Terra. Qui, nei panni di coloni i visitatori sono chiamati a compiere una serie di azioni. L’esperienza si sviluppa attraverso tre differenti postazioni che permettono di esplorare il pianeta volando con un jetpack tra suggestive isole galleggianti, visitare un modulo abitativo alieno e mettersi alla guida di un rover spaziale in viaggio tra scenari mozzafiato interamente realizzati in 3D.

Tutte le esperienze sono legate fra loro da una meccanica di gioco guidata da una sola semplice regola: se ti proteggi in modo adeguato, le tue avventure saranno più affascinanti e soddisfacenti. Prima di affrontare ogni scenario è possibile infatti scegliere alcune speciali assicurazioni “spaziali” da portare con sé, per proteggere il proprio punteggio da eventuali imprevisti che lo farebbero diminuire, rendendo così comprensibile a tutti quale assicurazione è la più adeguata per ogni situazione che si troveranno a vivere.

Area X si propone, in definitiva, di rendere divertente il tema della protezione, soprattutto per le nuove generazioni, che cercano di coinvolte in esperienze uniche e memorabili.

“Ancora una volta dimostriamo il valore differenziale della nostra divisione specializzata in retail, un team capace di unire competenze di comunicazione, design, tecnologia e consulenza. Abbiamo lavorato attraverso il metodo della co-creazione per ridare un nuovo ruolo e valore allo spazio fisico, trasformando un progetto di comunicazione in un rilevante motore di relazione con i consumatori e di concreto business per il brand”, ha commentato Emanuele Viora, direttore creativo esecutivo di Deloitte Digital.

Il progetto vedrà anche la partecipazione di alcuni ambassador d’eccezione tra cui Victoria Cabello, Elisa Di Francisca, Vittorio Brumotti e Barbara Bonansea: le loro interviste esclusive saranno proiettate all’interno dello store.

La campagna e il video di lancio sono stati curati da Olympique Films con la regia di Filippo Castellano.