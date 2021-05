Appian lancia indice per valutare progressi delle aziende di servizi finanziari nell’automazione

Appian annuncia il lancio di Appian Automation Maturity Index, uno strumento interattivo di benchmarking online progettato per offrire approfondimenti e utile conoscenza, sulla base di un sondaggio condotto tra 500 dirigenti senior a livello globale e aiutare le aziende di servizi finanziari a valutare i loro progressi verso l’eccellenza nell’automazione.

I risultati iniziali del sondaggio hanno permesso di definire 10 dimensioni distinte nell’eccellenza dell’automazione. Utilizzando lo strumento interattivo di benchmarking online le aziende di servizi finanziari possono misurare i loro progressi rispetto a ciascuna dimensione, oltre a fare confronti per paese, settore e dimensione dell’organizzazione.

Insieme, lo strumento di benchmarking e la ricerca che lo accompagna, mirano a rispondere a domande di fondamentale importanza: “Cosa significa automazione matura per una moderna azienda di servizi finanziari? Cosa caratterizza le aziende che hanno ottenuto benefici significativi dall’automazione e quelle che non li hanno ottenuti?“

Condotto in collaborazione con Longitude, società del Financial Times, i risultati iniziali dello studio rivelano che:

Le società finanziarie possono essere classificate in “leader” (intervistati che riferiscono di utilizzare un’automazione innovativa o sofisticata), “ritardatari” (che affermano che la maggior parte della loro automazione non riesce ad aggiungere valore) e “mainstream” (che si collocano nel mezzo e rappresentano il 65% del campione).

Il 98% dei leader nel settore dell’automazione bancaria dichiara di aver ottenuto risparmi significativi dai propri investimenti in automazione, rispetto al solo 7% dei ritardatari.

Il 98% dei leader ha ottenuto un “vantaggio competitivo significativo” dai loro sforzi di automazione, rispetto al solo 6% dei ritardatari.

Mentre la maggior parte dei leader (70%) ha espanso il loro utilizzo della robotic process automation (rpa), molti degli intervistati mainstream (44%) sono fermi alla fase iniziale pilota dell’implementazione.

I leader hanno una strategia di automazione a livello aziendale e un centro di eccellenza (almeno il 96%), mentre i ritardatari faticano a dare priorità a progetti di automazione (81%).

Non esiste un unico percorso verso un’eccellenza nell’automazione. Le aziende leader dimostrano una capacità di integrare perfettamente persone, Ia, Rpa, flussi di lavoro, database e sistemi. La gestione e orchestrazione di un flusso di lavoro unificato è alla base della maggior parte dei benefici per clienti e dipendenti indicati nel sondaggio, oltre a essere di supporto alla gestione del rischio, alla conformità, al change management e alla strategia aziendale.

“C’è una forte correlazione nei dati della ricerca tra le dimensioni dell’organizzazione e la maturità dell’automazione – dichiara Mike Heffner, vicepresidente – solutions e industry go to market di Appian –. I servizi finanziari più importanti a livello mondiale stanno, comprensibilmente, guidando il passaggio verso l’automazione, e i guadagni ottenuti possono aiutare ad informare l’intero settore. Ma la dimensione non è tutto. Stiamo notando un enorme divario tra leaders e ritardatari, così come una significativa maggioranza di mainstream in tutte le sottocategorie del settore”.