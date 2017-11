Apsp, sottoscritto accordo con Unimpresa per lo sviluppo dei pagamenti digitali

di

L’Apsp, Associazione prestatori di servizi di pagamento e Unimpresa, che raccoglie oltre 140.000 imprese italiane e internazionali, hanno sottoscritto un accordo allo scopo di favorire lo sviluppo, la formazione e la conoscenza di tutti i servizi di pagamento digitali.

A siglare l’intesa sono stati i presidenti dell’Apsp e di Unimpresa, Maurizio Pimpinella e Giovanna Ferrara.

L’intesa prevede tra l’altro scambi di informazioni, partnership nello sviluppo delle tecnologie e l’organizzazione di incontri tematici e tavole rotonde su problematiche afferenti i pagamenti elettronici.

“L’intento di entrambe le associazioni – ha dichiarato Ferrara – è anzitutto quello di favorire l’avvento del digitale in un settore fondamentale per la vita del paese e incentivare sempre più l’uso del ‘denaro di plastica’. In Italia infatti, nonostante la diffusione e l’uso sempre maggiore delle carte, sul fronte dei pagamenti elettronici siamo ancora indietro rispetto al resto d’Europa. Si calcola che ogni italiano, infatti, fa mediamente 21,6 operazioni con carte di pagamento l’anno, meno della metà della media europea pari a 50,5. Per colmare questo gap e favorire un maggior uso di questi strumenti rispetto al contante, è necessario diffondere una cultura dei pagamenti digitali innovativi”.

“Unimpresa è una realtà sempre più consolidata – ha aggiunto Pimpinella -. E questa è la ragione principale che ha spinto l’Apsp verso una collaborazione strategica perché non esiste rivoluzione digitale senza un ecosistema all’avanguardia di pagamenti elettronici. L’Apsp condivide con Unimpresa intenti e visioni, che si concretizzeranno in progetti a tema digitale in una molteplicità di settori. E gli esempi di benefici derivanti dal digitale sono numerosi in ogni comparto. Quindi il nostro impegno nasce dalla volontà di contribuire all’unisono all’evoluzione della cultura dell’innovazione, al fine di stimolare la crescita del paese dando impulso, sia a livello pubblico che privato, ad ogni attività ed iniziativa finalizzate all’informazione e alla divulgazione su vasta scala della digital economy. Inoltre l’accordo siglato è molto importante per tutti gli associati dell’Apsp che possono dare un valido contributo a quelli di Unimpresa”.

Apsp, sottoscritto accordo con Unimpresa per lo sviluppo dei pagamenti digitali ultima modifica: da