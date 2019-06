Apsp: il 12 giugno, a Roma, Digital & Payment Summit 2019

L’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale per favorire lo sviluppo dell’Italia saranno i protagonisti della XVI edizione del Digital & Payment Summit, l’annuale confronto tra istituzioni, imprese e cittadini, organizzato dall’Associazione prestatori servizi di pagamento (Apsp), che quest’anno si terrà il prossimo 12 giugno nell’Aula dei Gruppi Parlamentari di Palazzo Montecitorio.

I lavori saranno introdotti dall’intervento di Maurizio Pimpinella, presidente del Digital

Club (Apsp).

All’appuntamento parteciperanno e sono stati invitati importanti personalità del mondo

istituzionale ed imprenditoriale tra cui: On. Massimo Garavaglia – Vice Ministro MEF; On.

Alessio Villarosa – Sottosegretario di Stato MEF; Sen. Andrea Cioffi – Sottosegretario di StatoMISE; On. Mattia Fantinati – Sottosegretario di Stato Ministero PA; Sen. Marco Siclari –

Componente Commissione Sanità Senato della Repubblica; On. Antonio Palmieri – Componente Commissione Cultura Camera dei Deputati;; On. Fabio Berardini – Componente Commissione attività produttive Camera dei Deputati; On. Marco Rizzone – Componente Commissione attività produttive Camera dei Deputati; On. Mirella Liuzzi – Componente Commissione Trasporti Camera dei Deputati; On. Vincenza Bruno Bossio – Segretario Commissione trasporti Camera dei Deputati; On. Luigi Casero – già Vice Ministro MEF; Antonio Catricalà – Presidente OAM; Giovanni Calabrò – AGCM; Michele Centemero – Vice Presidente, Country Manager Italia Mastercard; Saverio Tridico – Corporate and external affairs Nexi; Vilma Scarpino CFO DOXA; Stefano Cuzzilla – Presidente Federmanager; Federico Palumbieri – CFO Jaguar; Maurizio Morini – Direttore Istituto Cattaneo; Donato Ferri EY; Mauro Giorgi – Senio Vice President NTT DATA;; Marco Morganti – AD Banca Prossima; Giovanni Pirovano Vice presidente Banca Mediolanum; Jacques Moscianese – Group Head of institutional affairs Intesa Sanpaolo; Valentino Bravi – CEO Tas; Vittorio Lombardi AD CSE; Angelo Padovani AD EXPERIAN; Teresa Alvaro – DG AgID; Luca Daniele – CFO Telepass Pay; Salvatore Borgese DG Banca5; Walter Pinci – Responsabile pagamenti PostePay SpA; Alessandro Zollo AD Bancomat SpA; Andrea Galli – AD LIS IP e DG Carta Lis IMEL SpA; Giovanni Vattani – Responsabile incassi e sistemi di pagamento EnelX financial servicies; Pietro Candela – Head of business development Alipay; Pier Luigi Dal Pino – Direttore relazioni istituzionali Microsoft; Andrea Fiorentino – Head of product solutions South Europe VISA; Emilio Petrone – ad Sisal.

“Essere arrivati alla 16° edizione del Digital & Payment Summit è un grande traguardo che ripaga dei tanti sforzi fatti – ha dichiarato Pimpinella -. Il fatto che questo sia ormai diventato un appuntamento stabile delle agende di importanti esponenti di istituzioni e imprese è motivo di conforto e testimonia la crescente presa di coscienza sui temi dell’innovazione che sono sempre più centrali nella nostra vita quotidiana. La realizzazione del nuovo ecosistema digitale può essere il punto di volta per il rilancio del Paese. Investire in innovazione è sempre una buona scelta ma questi vanno affiancati anche da un profondo cambiamento culturale ed educativo che ci coinvolge tutti predisponendoci a sostenere il

cambiamento da protagonisti”.

