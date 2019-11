Apsp, siglata intesa con Tor Vergata – Confapi ContaminAction Hub

L’Associazione italiana prestatori servizi di pagamento (Apsp) e Tor Vergata – Confapi ContaminAction Hub hanno siglato un protocollo d’accordo che ha come obiettivo lo svolgimento di un osservatorio e di programmi di ricerca e formazione sui temi correlati al mondo imprenditoriale e ai pagamenti, per approfondire le tematiche di interesse economico e politico nazionale e internazionale sul ruolo delle nuove tecnologie applicate a questi settori ed i possibili scenari per la crescita del Paese.

“Siamo entusiasti per questa nuova partnership che si inserisce perfettamente nel percorso di formazione già avviato dal nostro Centro Studi. L’accordo siglato con ContaminAction, infatti, è il naturale approdo per le nostre iniziative di formazione e di promozione dell’innovazione e delle competenze intese come vero strumento abilitante la cittadinanza attiva nel nostro Paese. Questa collaborazione, grazie anche ai numerosi progetti orientati verso i più giovani, ci permetterà di realizzare nuove iniziative volte a diffondere una più ampia cultura civica ed etica nella società e nel mondo dell’impresa”, ha dichiarato il presidente dell’Apsp Maurizio Pimpinella.

L’obiettivo comune è promuovere attività di studio, ricerca e divulgazione nel settore dei pagamenti, delle nuove procedure di incasso e dell’informazione. Solamente grazie alla diffusione di programmi di ricerca, formazione e informazione su realtà come il finthech e la blokchain sarà possibile sostenere e guidare l’avanzamento economico dell’Italia per stare al passo con i temi e i tempi dell’Europa Digitale.

Nello specifico, l’accordo ha come oggetto:

• Lo svolgimento di programmi di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale aventi

ad oggetto i temi dell’impresa, dell’etica, dei pagamenti, dell’energia, dell’innovazione,

dei nuovi operatori e delle nuove tecnologie operanti nel mondo del fintech e del loro

ruolo per la crescita del sistema Paese:

• L’organizzazione di seminari e incontri di studio da realizzare anche nel territorio

nazionale aventi ad oggetto il mondo dell’impresa, l’etica, il fintech, la blockchain e

l’intelligenza artificiale e gli scenari economico-finanziari;

• L’organizzazione congiunta di corsi di formazione e perfezionamento

“Nel modo delle nuove tecnologie è fondamentale diffondere la ‘cultura del digitale’ e fornire gli strumenti corretti per esaminare i possibili scenari futuri sui nuovi sistemi e metodi di pagamento – ha sottolineato Giordano Ferrari, amministratore delegato del Tor Vergata – Confapi ContaminAction Hub -. Grazie alla collaborazione con Apsp sarà possibile educare i giovani e non solo sugli aspetti cruciali legati alla rivoluzione digitale che stiamo vivendo, ponendo l’attenzione su tematiche come ‘rapidità del processo di pagamento’ e ‘consapevolezza sulla sicurezza dei dati e delle informazioni personali'”.

