Apsp lancia Arena Digitale, centro studi online sulla trasformazione digitale

Il Centro studi dell’Associazione prestatori di servizi di pagamento (Apsp) lancia un nuovo portale di informazione e di confronto che promette di essere centrale nel dibattito pubblico, politico e vicino ai cittadini: Arena Digitale (www.arenadigitale.it).

A darne l’annuncio è il presidente dell’Apsp Maurizio Pimpinella: “Siamo entusiasti per questa nuova avventura che ci permetterà di essere ancora più vicini al cittadino e dentro ai temi di più stretta attualità del dibattito pubblico. Arena Digitale sarà un vero e proprio centro studi online e un luogo di confronto in grado di supportare le istituzioni, i cittadini e la stampa sui temi centrali della digitalizzazione del Paese, dei pagamenti elettronici, dell’innovazione, delle nuove tecnologie abilitanti e della normativa di riferimento. Arena Digitale è concepita per essere un incubatore di idee e proposte che favoriscono la crescita di una nuova cultura civica basata sulla trasformazione digitale. Autorevoli accademici, esperti, esponenti del mondo dell’impresa, delle Istituzioni e delle associazioni contribuiranno a rendere Arena Digitale una preziosa bussola che aiuterà i cittadini a capire e a orientarsi nel mondo che ci circonda. Arena Digitale è un portale ricco di informazioni, notizie ed iniziative che guidano il cittadino attraverso la trasformazione digitale e che lo aiutano a viverla come un’opportunità”.

Il nuovo portale, che a partire dalle prossime settimane si arricchirà di contenuti, spunti e idee, saprà fornire una visione prospettica degli attuali fenomeni complessi nel quale il cittadino è coinvolto, contribuendo anche alla formazione di un’opinione critica per quanto riguarda i principali eventi nazionali e internazionali.

Il portale si collocherà al centro della trasformazione digitale proponendo contenuti che spaziano dalla blockchain ai pagamenti digitali, dalle cripto valute all’intelligenza artificiale, dalla cyber security all’innovazione tecnologica, dalle fintech agli over the top, dalle tecnologie abilitanti agli aspetti normativi e regolamentari assicurando una visione critica d’insieme dei fenomeni attuali.

L’ Apsp nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, l’informazione e la conoscenza di tutte le procedure di incasso e pagamento, promuovendo l’attività di carattere culturale a essi connessa mediante tavole rotonde, convegni, conferenze, ricerche, pubblicazioni.

L’expertise di cui è forte l’Associazione è espressione di oltre 70 aziende leader di mercato, ( tra cui Nexi, Telepass Pay, Sisal Pay, Carta LIS (Gruppo Lottomatica), Visa, Mastercard, Euronet, Diners, PayPal, Postepay di Poste Italiane, Banca 5 del gruppo Intesa Sanpaolo, Banca Sella, CheBanca!, Iccrea, Sia , TAS Group, Hera, Ingenico, Verifone, NTT Data, Axepta Gruppo BNP Paribas, Edenred, CSE, City Poste Payment, Iconto, Airplus, Admiral Pay, Alipay, Aubay, Braintech, Banca Profilo, Bluecode, Ampioraggio, A-Tono, Argentea, CCN Servizi di pagamento, Clever advice, CSE, Dindarò, Cedacri, Depobank, Epipoli, Cabel, Factorcoop, Infocert, Pay Reply, Cerved Group, Crif, Ernst Young, ENEL, Open Cloud, Experian, G + D, Iconto, Ingegneria Sistemi Innovativi, Invent, Klarna, Lutech, Mangrovia, Mercurio Service, Mercury Payment, Hipay, Moneygram, Meta, Moneynet, Movimento Difesa del Cittadino, Braitech, Nordiconad, Domec, Exceet, Get your bill, Emoney, Osborne Clarke, PAX, Plick, Resdata, Qui financial services, Three Six Six SECOM, Sepafin, Smart City Group, Soget, Istituto di pagamento sammarinese, Unione nazionale consumatori, Team System, Techrain, Vaigo, Vetrya, Università Tor Vergata G+D mobile security, Hawk Datonix, BITQ, Bancomat spa e molte altre)ed è la prima nata e la più grande Associazione europea del settore per numero di membri, diventata negli anni un interlocutore importante per le Istituzioni cui collabora svolgendo un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare, per creare un contesto favorevole allo sviluppo dei servizi e sistemi di pagamento.