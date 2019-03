Apsp, siglato accordo con Unilink Campus

di

L’Associazione prestatori servizi di pagamento (Apsp) e la Link Campus University hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione sui temi di interesse comune e in particolare per la realizzazione di attività di studio e ricerca nel settore del sistema dei pagamenti elettronici con particolare attenzione alla disciplina giuridica degli stessi e di tutte le nuove procedure di incasso e pagamento.

L’accordo, firmato da Maurizio Pimpinella e da Vincenzo Scotti, rispettivamente presidenti di Apsp e di Link Campus University, ha durata triennale e prevede, tra l’altro, che le due realtà:

– svolgano programmi di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale e connessa attivazione di assegni di ricerca o posti come ricercatore a tempo determinato

– organizzino seminari e incontri di studio sul territorio nazionale

– realizzino e presentino una survey indirizzata alle giovani generazioni che scatti una fotografia del sistema Italia per quanto riguarda le conoscenze e le preferenze in ambito bancario, finanziario e sulle nuove tecnologie dei millennials italiani

– condividano e promuovano presso l’Università ed istituti scolastici il libro sull’educazione digitale “Stay digital, Pay digital”

– organizzino congiuntamente master, corsi di formazione e perfezionamento nonchè tirocini e stage per studenti e laureati presso Apsp.

“Nel quadro di uno scenario economico, politico e sociale in evoluzione, la stipula di un accordo quadro di collaborazione con una delle più importanti università italiane è un grande motivo di soddisfazione che contribuisce ad avvicinare il mondo dell’università e della formazione a quello delle imprese, con particolare attenzione al contesto delle procedure di incasso e pagamento. A breve presso Unilink Campus sarà attivato il corso di alta specializzazione in servizi e sistemi di incasso e pagamento per il quale saranno attribuiti 7 cfum, crediti formativi universitari”, ha dichiarato Maurizio Pimpinella, presidente dell’Apsp.

