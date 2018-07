Apsp, nominati vice presidente e società del consiglio direttivo

di

L’assemblea dei soci dell’Associazione prestatori servizi di pagamento (Apsp) ha nominato durante la sua assemblea annuale il vice presidente dell’associazione: Walter Pinci, responsabile sistemi incasso e pagamento Poste Italiane.

Durante l’assemblea sono state anche nominate le società come nuove componenti del consiglio direttivo in carica per il biennio 2018-12019: Poste Italiane; Nexi; Sisal; Lottomatica; Banca5; Mastercard; Edenred Italia Fin ; Infocamere; Telepass Pay; Samsung Electronics Italia; Sia.

Al termine dell’evento il presidente Pimpinella ha dichiarato: “La nostra associazione deve fortemente rivendicare il proprio ruolo di ‘corpo intermedio’ e di punto di raccordo tra imprese, Istituzioni e cittadini ed essere sempre più attivamente ‘voce del cambiamento’ che è in atto anche in Italia. Dobbiamo renderci conto di un fattore fondamentale: la consapevolezza e la cultura, unite alla tecnologia, generano libertà, e non vi è vera libertà senza quella economica e finanziaria. Per questo, Il comparto dei pagamenti digitali è l’architrave dell’economia, la lingua comune del mondo operoso che ci circonda e di cui facciamo parte, in grado di connettere aziende, banche, cittadini ed Istituzioni. La tracciabilità dei pagamenti digitali non deve essere intesa come un sistema di controllo dei cittadini, bensì come fattore abilitante e di accesso al mondo che ci circonda. La vera sfida, quindi, è sul terreno dell’educazione finanziaria legata ai pagamenti elettronici”.

