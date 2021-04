Apsp: webinar su digital finance package e open banking il 14 aprile

Politiche e strategie di tutto il mercato per i prossimi cinque anni saranno guidate dalla dichiarazione di intenti della Commissione Europea, la cosiddetta digital finance package, ma i prestatori di servizi di pagamento si sono già orientati verso nuovi modelli strategici per mantenere e rinforzare il proprio posizionamento e identificare nuovi canali per lo sviluppo del proprio business in ottica digitale.

Per approfondire e comprendere i temi legati all’evoluzione dell’open banking, l’Associazione italiana Prestatori di Servizi di Pagamento (Apsp) organizza 2 webinar tenuti dagli esperti ntt data. Il primo avrà luogo il 14 aprile 2021 dalle 11 alle 13.

Il corso si rivolge a operatori ed esperti del settore interessati ai trend e alle possibili evoluzioni del mercato per orientare le loro strategie di azione. E tratterà della digital finance package della Commissione Ue e delle opportunità derivanti per gli operatori del mercato e si descriveranno i nuovi modelli operativi e strategici guidati dall’open banking, fornendo criteri per la scelta. Una sezione specifica sarà dedicata ad Api Marketplace, nuovo canale di vendita dei servizi.

Si parlerà di:

La digital finance package e le opportunità derivanti.

I nuovi modelli operativi guidati dall’open banking.

Un nuovo canale di vendita dei servizi: Api Marketplace.

Quale modello strategico e operativo adottare.

Introduzione:

Maurizio Pimpinella, presidente Apsp

Relatori:

Luca Pozzoli , business & it advisor vice president

, business & it advisor vice president Chiara Scattone, business & it advisor engagement manager, della Consulting ntt data.

Per info e adesioni si può scrivere un’e-mail a francesca.rossetti@apsp.it, i codici per il collegamento saranno inviati in un secondo momento.