Apsp: il 17 maggio webinar su nuovi sistemi di pagamento e request to pay

L’Associazione prestatori di servizi di pagamento (Apsp) organizza per il 17 maggio alle 16:30 un tavolo di confronto sui nuovi sistemi di pagamento dal titolo “Request to pay, una rivoluzione pronta a partire”.

Il nuovo schema paneuropeo della request-to-pay rappresenta una rivoluzione destinata a incidere profondamente sulle trasformazioni in atto nell’ambito dei pagamenti digitali. È un’opportunità per le aziende bancarie, per i prestatori dei servizi di pagamento, ma anche per i fornitori di servizi non finanziari, quali i “grandi fatturatori” o le corporate in generale.

Il Sepa request to pay scheme è l’anello mancante nel processo di pagamento che avvicinerà ancora di più beneficiario e pagatore, semplificando il processo di pagamento e rendendolo efficace e trasparente in tutte le componenti della filiera.

L’avvio operativo previsto per giugno 2021 e la disponibilità incrementale delle soluzioni richiederanno preparazione e competenze da parte di banche e dei psp ma non solo, ciò che rende necessario un momento di approfondimento e di confronto per un approccio di accompagnamento culturale, oltre che di supporto tecnologico, su un tema destinato a divenire centrale.

Il webinar della Apsp affronterà i seuguenti argomenti:

Il Sepa Request to Pay Scheme Rulebook

Gli approcci e le strategie a breve-medio termine

Gli scenari negli ambiti B2C, B2B, B2G, pagamenti al dettaglio e peer to peer

Le nuove competenze necessarie per banche e PSP

Domande & Risposte

Introduzione: Maurizio Pimpinella, presidente Apsp

Relatori:

Ivano Galluzzo, director Smart4p

Gian Sergio Bordoni, managing director Smart4p

Federico Sajeva, Senior Payment advisor Smart4p

Daniela Vinci, country representative Eba Clearing

Per info e adesioni contattare: centrostudi@apsp.it – tel. 06 4425 4401.