Arag Se Italia lancia nuovo sito web

Arag Se Italia ha rinnovato il proprio sito web: una nuova veste grafica accompagna la riorganizzazione dei contenuti e delle funzionalità, con un interfaccia semplice e intuitiva, per offrire un’esperienza di navigazione completa. Il nuovo sito prevede anche l’assistente virtuale Arag (una chatbot tematica che risponde a molte richieste di chiarimento ) e garantisce la piena accessibilità alle persone con disabilità visiva o cognitiva.

La nuova architettura prevede due sezioni raggiungibili tramite menù dedicati: una che si rivolge agli utenti/consumatori in una logica business to consumer (b2c) introducendoli sul tema della tutela legale con presentazione dell’offerta di prodotti e servizi Arag che vengono raccontati con un storytelling dinamico per permettere agli utenti di apprezzare maggiormente i valori che rendono Arag leader nella tutela legale.

L’altra sezione con una impostazione business to business dà spazio all’informazione corporate , novità aziendali, di prodotto ed una nuova pagina “Sostenibilità”, con le informazioni relative alle iniziative Arag a sostegno della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Questa sezione include anche un’area dedicata agli intermediari per supportare le loro attività di consulenza e intermediazione con prodotti, supporto commerciale e tecnico, formazione, innovazione tecnologica e servizi per aiutarli a far crescere il loro business. Attraverso il nuovo sito, Arag Se Italia punta ad offrire una vasta panoramica sull’identità e l’operatività mettendo in evidenza i vantaggi della tutela legale attraverso un partner affidabile e con competenze di alto valore aggiunto.

A riguardo Caterina Perbellini, training & communication vicepresident di Arag Italia, ha commentato: “Attraverso il nuovo portale miriamo a costruire un dialogo sempre più diretto con i nostri clienti, intermediari e prospect, fondato sulla condivisione dei nostri valori di riferimento: la costante innovazione, la qualità e la trasparenza dei processi. Il nuovo sito diventa uno strumento per conoscere la realtà e il principio fondante di Arag, scoprendo come fare valere al meglio la tutela dei propri diritti”.