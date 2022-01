Arag Se: sito accessibile a persone con disabilità. Eliminate le barriere comunicative

Arag Se Italia ha recentemente adottato una soluzione software completamente automatica, ed alimentata da intelligenza artificiale (ia) che garantisce al sito web istituzionale la piena accessibilità alle persone con disabilità.

Il software AccessiWay agisce sulla regolazione automatica del design e dell’interfaccia, rendendo il sito completamente accessibile per una vasta gamma di disabilità nell’ambito della cecità, disturbi visivi, cognitivi, motori e epilessia. Nel rispetto della normativa europea e nazionale, e in aderenza alle Web content accessibility guidelines (Wcag 2.1) – che definiscono i criteri di accessibilità del web e stabiliscono lo standard sull’accessibilità web in tutti i paesi del mondo – il software interviene sul sito agendo su due fronti: l’interfaccia di accessibilità e l’applicazione di ia.

Questo consente di modificare automaticamente il sito in relazione al profilo dell’utente per facilitarne l’utilizzo in relazione alle diverse disabilità: per esempio per utenti non vedenti viene ottimizzato lo screen reader, mentre per le persone con disabilità motorie che non possono utilizzare il mouse viene ottimizzato la navigazione da tastiera.

“Da un’analisi svolta sul nostro sito abbiamo potuto verificare che gli utenti con disabilità avevano difficoltà a navigare in piena autonomia e, quindi, non avevano accesso a tutta una serie di servizi ed informazioni utili per tutelare i loro diritti – commenta Andrea Andreta, ceo di Arag Se Italia -. In questo periodo, a causa della pandemia e del distanziamento sociale, è diventato ancora più importante ridurre il divario digitale e garantire a tutti l’accessibilità alle informazioni. Con questo aggiornamento facciamo un piccolo ma non secondario passo avanti nella direzione dell’inclusione e delle pari opportunità. L’innovazione sostenibile ed inclusiva tramite l’utilizzo di nuove tecnologie sarà sempre più importante per noi e per il nostro modello di business”.