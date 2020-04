Arbitro bancario finanziario, prorogata al 15 aprile la sospensione dei termini delle procedure

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 83, comma 20, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), circa la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie suscettibili di costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Banca d’Italia ha comunicato che la sospensione di tutti i termini della procedura innanzi all’Arbitro bancario finanziario, già disposta, sino al 3 aprile 2020, con delibera del direttorio n. 144 del 17 marzo 2020, è da intendersi prorogata (anche per quanto riguarda il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente) fino al 15 aprile 2020.

L’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (Adr) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

L’Abf è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Dopo una decisione dell’Abf, la parte interessata può comunque ricorrere al giudice ordinario.

Questo sito, oltre a descrivere la struttura e il funzionamento dell’Abf: