Ardonagh Europe acquisisce Léons Group

Ardonagh Europe Limited, consociata del gruppo Ardonagh, con sede a Dublino, ha acquisito Léons Group, una società di consulenza e intermediazione assicurativa indipendente con sede nei Paesi Bassi. Lo ha annunciato oggi il gruppo, precisando che l’operazione è in attesa dell’approvazione da parte dell’ente regolatore.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Léons nel Gruppo Ardonagh. Sunny e Nico hanno costruito un’attività unica, una solida reputazione e una cultura speciale che si integrerà perfettamente nel portafoglio di attività indipendenti che Ardonagh ha acquisito negli ultimi anni. Lavoreremo insieme alla nostra strategia in Olanda e in Europa, per sviluppare un portafoglio di brand e società di brokeraggio assicurativo leader nei propri mercati di riferimento”, ha dichiarato Conor Brennan, ceo di Ardonagh Europe.

“Il gruppo Ardonagh e la sua cultura sono una combinazione perfetta per la nostra visione e le nostre ambizioni di crescita. Siamo entusiasti di unire le forze con una piattaforma globale e dinamica, che abbraccia il nostro concetto di indipendenza. Le considerevoli risorse di Ardonagh rappresenteranno il nostro motore di crescita, insieme a Mds e altri partner”, ha commentato Sunny Léons, ceo di Léons.

“È un onore dare il benvenuto nel nostro gruppo a questa azienda indipendente e leader nel mercato olandese. L’acquisizione di Leons prosegue il nostro percorso di investimento globale e rafforza ulteriormente il nostro rapporto con i membri di Brokerslink”, ha aggiunto David Ross, ceo di The Ardonagh Group.